吃編／239元買到「頂級潤唇膏」！小資必敗10大美妝　液態口紅也超好用　

文、圖／吃編

時常被各個品牌美妝單品燒得不要不要，但實際上買回家又覺得：「天啊這怎麼這麼雷？」因此同樣身為小資女一員的編輯就要來替大家試用近期好用的開架美妝，省荷包大作戰計畫啟動，趕快來看看這十個必買單品是什麼？有想要分享的也歡迎留言告訴我喔～

首先就來推薦近期用到真的覺得很好用的1028睫毛膏，外包裝也是一整個可愛螢光粉紅路線。

1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏 NT.390

最棒的優點就是極細筆直刷頭，無論平刷、直刷都難不倒，即使用於下睫毛眼皮也不沾染，更無須擔心蟑螂腳！防水防暈我覺得已經是很基本的配備，主要這支真的一刷就有感，不相信你去開架逛一下、刷看看啦！

像我現在懶得擦上睫毛，就會擦下睫毛來提神，我覺得擦下睫毛也滿有成就感，一刷馬上就會附著於睫毛，且重複刷也ＯＫ，不會這次帶走剛才刷上去的睫毛膏體，真心大推薦！成為愛用清單，拜託一直出下去吧，感覺可以去日本燒死櫻花妹們！

接著也是1028另一款好物推薦，心想才賣三百元的刷子能多好用？但真的就是很好用XD，我現在都拿他來刷最愛的NARS腮紅，毛很鬆軟又蓬鬆，抓粉力也不賴，且不會讓臉感覺不舒服、刺刺的感覺。

1028 鬆鬆修容蜜粉刷 NT.300

沾滿腮紅的毛刷本人，證明真的是愛用推薦，不是胡亂說的！

另外想推薦女孩們購入白因子最新的壓頭款「肌膚清潔防護液」，拜託，這真的不是有孩子的人才需要，美妝控一樣很必備，放在化妝桌旁邊，有時粉底刷、腮紅刷要用之前(除非你每天乖乖洗)，我都會先噴白因子來消毒一下，畢竟是要用在臉上的東西，乾淨、衛生至上，否則不安心。

以前只有商業合作客戶才能有這種壓頭瓶身，近期則是我們這種一般消費者也能購入啦！覺得好方便。

白因子 肌膚清潔防護液 500ml NT.1000

這支護唇膏就是去年在日本賣到翻的款式，11月台灣就會開賣囉！這支是曼秀史上第一支「唇膏遇體溫融化」的特點，如奶油般在雙唇上溫柔地化開，擦在嘴唇上比起其他曼秀護唇膏，我最愛這支的柔滑度以及持久滋潤度，用一次後就丟進隨身包包了！

曼秀雷敦頂級濃潤柔霜潤唇膏 NT.239

這支上市已經好幾個月了，但每次用還是覺得很棒，喜歡RD302非常適合秋冬，也很個性，唇釉乾得很快，然後重複點於嘴唇中間就能製造出很棒的漸層感，重點又不會讓嘴唇表皮有乾裂不適感。

ETUDE HOUSE 唇萃印記~絲絨柔霧唇釉 NT.450

近期上市的這支液態唇膏我個人也滿推薦，它柔滑的質地擦起來像是慕斯，因此完全不會讓嘴唇不舒服，這種氣墊頭很適合不太會畫唇妝的女孩，不管是調整唇邊或者想畫出漸層感都非常簡單，而且全色系都是精挑細選，全是亞洲人適合的發色，偷偷說這系列唇色完全跟專櫃人氣唇彩一樣。

I'M MEME我愛氣墊薄霧液態唇膏 NT.490

我覺得Za真的是從小時候陪伴自己長大的好朋友啊！默默得很多東西都是隱藏版好物，這次要來推薦9月才上市的粉底蜜，這款我覺得很適合學生、上班族，尤其追求看起來像是自然裸妝的人，他不會讓你臉部感覺像塗上一層油漆，反而是自然修飾小瑕疵，而且也很貼合肌膚，追求高遮瑕度的你不適合這款喔！它質地推起來是慕斯感，最喜歡的地方是自然感以及控油度算蠻不錯的。

Za 粧自然輕柔粉底蜜 25g NT.350

之前VISEE聯名安室的眼彩盤大家有搶到嗎XD？沒搶到也不要哭，新出的唇膏一樣很好用，唇膏本身有添加美容成分，能賦予雙唇滋潤感。

VISEE AVANT 時尚百變唇膏 3.5g NT.450

我用的這個顏色是007深邃紫艷紅，怎辦我就是喜歡這種紅棕色、酒紅色、莓果色系，不會太豔麗又很有氣勢的路線，這支不管是擦在唇上或手上試色都超級柔滑、好推，就像是護唇膏一樣的感覺，但顏色卻又那麼美啊！過分嗎？對這支唇膏很過分！過份地美！

先說，這款卸妝水不是讓你卸除大濃妝的，眼唇拜託還是用一下眼唇專用卸妝液喔！回歸正題，這罐除了外表顏值高又很大罐(划算)之外，卸妝時帶來的保濕感更是最讓人喜愛的地方，雖然說是保養級卸妝水，但我之後怎麼可能不保養啦XD那我滿桌保養品該怎麼辦？但是，卸妝時感覺像是用精華液在卸妝不也挺美妙的嗎？總之卸妝感非常舒服、不緊繃！這價格，可以！

肌研極潤金緻卸粧精華水330ml / NT$360

INTEGRATE應該是高中生、大學生的最愛開架了吧？這款眉粉推出全新升級版，更加持久不掉色，我個人使用心得是可以將裡面附的刷子拿來製造陰影、加深輪廓使用，如果是刷眉毛，建議可以另外買刷子，因為附的刷子太軟，我覺得無法將眉粉好用度完全展現，像我自己用另款刷子去沾，好用程度立刻翻倍，290元的價格，你說還有什麼好苛求的XD還能當修容啊，這盤是BR631深棕色，咖啡至黑髮的女孩適合這盤喔！

極緻立體四色眉粉盒 2.5g NT.290

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