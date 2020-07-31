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亮・珠寶／埃及公主的梵克雅寶項鍊重新演繹　變出7種戴法

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▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Merveille d’émeraudes項鍊，鑲5顆總重70.40克拉哥倫比亞梨形祖母綠，未定價。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）與寶格麗（BVLGARI）近期發布全新頂級珠寶，不約而同從歷史寶庫尋靈感，輔以蒐羅多年的頂級寶石與精湛工藝，再度讓收藏家驚艷。梵克雅寶重新演繹王室名人曾擁有的作品，光是鑲有7顆祖母綠的Merveille d’émeraudes 項鍊就有7種不同戴法；寶格麗則從發源地羅馬的建築發想，打造向巴洛克美學致敬的Barocko系列。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊還可變出另外6種穿搭方法。
 

在梵克雅寶的貴客名冊中，埃及法絲婭公主曾多次公開佩戴品牌1929年創作的Collaret項鍊，特色是10顆水滴形祖母綠吊墜懸垂而下，風格大器；今日再重現其風采，打造鑲嵌5顆總重約70.40克拉梨形哥倫比亞祖母綠的Merveille d’émeraudes項鍊，令人驚喜的此款設計共有7種不同戴法，可拆下祖母綠換上或配襯1顆5.81克拉與2顆各重3.59克拉的鑽石，或組成一款短版及兩款長版的垂墜耳環。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Rubis en scène手鐲及Tendresse étincelante耳環。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）
▲Rubis en scène手鐲鑲嵌72 顆共重 84.74 克拉的枕形切割緬甸紅寶石（左），Tendresse étincelante 鑽石耳環可將下方吊墜取下。

女星瑪琳黛德麗（Marlene Dietrich）於1937年向梵克雅寶購入的紅寶石鑽石手鐲，曾在希區考克執導的電影《慾海驚魂》中亮相，也伴她出席1951年的奧斯卡頒獎典禮，梵克雅寶重新演繹此手鐲，鑲嵌72顆共重84.74克拉緬甸紅寶石於兩個大小不一的半圓，是品牌罕見將如此大量的頂級紅寶石匯集於一件作品上。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒示範寶格麗Barocko系列Lady Rubellite 紅碧璽、珍珠與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）
▲寶格麗Barocko系列Lady Arabesque彩寶項鍊彰顯「彩寶之王」美名。

寶格麗則從歷史悠久的發源地羅馬，獲得源源不絕的靈感，從建築巨匠貝尼尼雕刻的四河噴泉，到聖天使堡教皇堡壘頂部的大天使迦勒銅像，均深深啟發全新Barocko頂級珠寶系列，當中最具代表性的Lady Arabesque項鍊完全展現巴洛克風格螺旋線條的美感，鑲嵌自斯里蘭卡的粉紅色與紫色剛玉、帕拉依巴碧璽、祖母綠及圓形和水滴形鑽石，彰顯品牌「彩寶之王」美名。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Barocko 系列Wings of Rome 頂級鑽石項鍊。

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關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, BVLGARI, 寶格麗, 亮珠寶
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