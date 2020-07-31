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貝拉哈蒂德直接不穿了！裸上身拍大片　美胸用手遮不住

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記者王則絲／台北報導

超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）近日在IG上一口氣接連Po出破尺度的時尚大片，平常就不吝於展現火辣身材的她，這次更直接不穿了！只透過巧妙的動作來遮住重點部位，但是卻遮不住渾圓飽滿的胸型，像她這樣挑戰臨界點的遮羞方式，讓粉絲們忍不住都要噴鼻血！

由奢華配飾品牌CHAOS所創辦的《Chaos SixtyNine》時尚雜誌，自發行以來經常邀請時下火紅的超模拍攝形象，尤其與哈蒂德姐妹花更不是第一次合作，這次以經典香奈兒為主題，同樣邀請到了哈蒂德姐妹、Vittoria Ceretti、Margaret Qualley、Imaan Hammam⋯⋯等知名模特兒，擔綱演繹《Chaos SixtyNine》第五期封面大片，其中貝拉哈蒂德的個人部分，與攜手義大利超模Vittoria Ceretti組成的雙模畫報，成為討論最為熱烈的作品。

貝拉哈蒂德的個人畫報部分，只見她裸著上身，用一支鵝黃色的雨傘遮蔽身體，撤掉雨傘後則改用各種手部動作巧妙遮蓋重點，與Vittoria Ceretti的雙人組合系列，更是令人臉紅心跳，兩人以雷同的雙胞造型呈現，同樣都上身赤裸，只靠攝影師後製馬賽克，或是為彼此遮掩，挑戰最大尺度的火辣，引來網友齊聲讚歎：「她們兩個是真實的嗎？」、「WOW」、「太辣！」

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關鍵字：

貝拉哈蒂德, Bella Hadid, CHAOS, 裸上身, 雜誌, 封面, 香奈兒, CHANEL
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