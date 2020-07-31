夏日必備的制汗爽身劑、體香膏使用秘訣！　做錯2件事效果差還傷肌膚

▲夏季必備的爽身制汗產品，使用時要注意2關鍵以免減弱效果還傷肌膚。（圖／翻攝IG @malinandgoetz、@2m_ariel）

記者張毓容／台北報導

炎熱的夏天裡，除了高溫使人煩躁，最怕爆汗後腋下、胸前汗濕衣袖或黏膩汗味，噴再多香水都掩蓋不了。因而使得可幫助維持清新氣味的爽身制汗產品，變成許多人夏季必備的隨身小物，但使用這類爽身產品時有2個關鍵需要注意，才能使其發揮最大效用且不傷肌膚，快來看看你用對了嗎？

＃止汗保養挑選守則



盡量避免挑選有添加氯氫氧化鋁（鋁鹽Aluminium）與酒精等成分的止汗體香產品，以避免造成汗腺堵塞、色素沉澱或衣物黃漬，甚至造成肌膚敏感的疑慮。

＃正確使用時機



止汗體香產品正確而關鍵的使用時刻是在沐浴後、「肌膚乾燥」時塗上，就能幫助長時間維持舒爽。最好避免準備出門前才匆忙補擦，以免驟熱冒汗後，汗液沖淡了還未作用的成份。

▲(MALIN+GOETZ) 佛手柑體香膏，73g，NT$780。



受到許多時尚人士、名媛喜愛的紐約潮流保養品牌(MALIN+GOETZ)，其明星產品「尤加利天然體香膏」熱賣超過10年，今年夏天推出姊妹款「佛手柑體香膏」，沿襲自然配方，不使用鋁鹽、酒精、paraben等有害成分，成分溫和連敏感肌也適用。

以玉米澱粉作為天然吸濕劑，並利用發酵酵母萃取液的豐富益生菌取代鋁鹽，以自然的生態模式重新平衡腋下潔淨、乾爽，不堵塞毛孔或影響代謝，搭配佛手柑與檸檬草的清新柑橘調，發揮天然中和體味的作用，自然減低異味。不起屑的無痕配方，使用後無痕跡，也不會殘留在衣物或引起黃漬的化學效應。

▲Grown Alchemist 冰洲苔體香滾珠，50ml，NT$800。



運用萃取自冰洲苔的天然成份對抗由細菌引發的異味，還能舒緩因發炎引起的不適感，更添加天然矽藻土達到良好的吸汗功效，使肌膚長時間維持清新乾爽。

▲Biore 排汗爽身淨味劑噴霧（泡泡先生聯名款），110ml，NT$250。



運用日本皮膚科學研發「耐汗水持久抗菌技術」，耐汗水長效持久，即使大量流汗依然有效抑制汗味、異味，搭配「日本微米精準噴霧技術」，微細、高附著度噴霧分子能有效附著於肌膚，不易散失揮發。

►夏天泡澡也不怕熱！日本爆賣的5款「沁涼系」薄荷入浴劑



►皮膚科醫師揭密3大NG「身體抗痘法」 加強去角質反而更糟



►沁涼消暑不一定要吃冰！夏季必學3招「美妝降溫法」立即−5度