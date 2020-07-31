中醫師：多喝水、吃菜不一定治便祕　「5種食物」少吃才是正解

▲體內若累積太多毒素，不只是小腹變大、連膚況都變差。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

生活壓力、經常外食且缺乏運動，超過一半的人都認為自己排便不順，糞便中含非常多毒素，若是長期便秘除了反映在膚況，甚至會影響身體健康。中醫師點出必須依照症狀對症下藥，少吃油炸、辛辣、刺激性、不易消化、以及生冷的食物，才能獲得「順暢」人生。

▲運動量不足也是導致便秘原因。（圖／Unsplash，以下同）

大部分的人對便祕都有迷思，有人認為沒有每天排便就是便秘，中醫師楊珮瑄分享，正常排便的頻率約在每日三次到每週三次之間，便秘是指排便次數過少，以及因糞便太乾太硬導致排便不順或難以排出的狀況。

▲多喝水幫助體內新陳代謝。

多吃蔬果就能改善便秘？醫師說明若是因食物纖維攝取量不足而造成的便秘，那麼增加蔬果的攝取量，就有可能改善；但若是因為腸道蠕動變慢導致的便秘，多吃蔬果並不會改善，可能還會引起腹脹等症狀。

▲豐富纖維質不一定能解決便秘問題。

醫師進一步說明，便祕的原因很多，纖維攝取不足、腸道蠕動不正常、生活壓力太大、缺乏運動、水分油脂攝取不夠…等，都是導致便祕的原因，因此無法用同樣的飲食來解決。找出原因，對症下藥，才是解決的根本之道。

▲油炸食物少吃，降低便秘機率。

便祕的症狀在中醫診斷中大致可分為五型，熱秘型、氣滯型、氣虛型、血虛型、冷秘型。各種體質對應的類型不同，因此在調理上也有不同的方式。不論是哪一型的體質，基本可盡量避免的是油炸、辛辣、刺激性、不易消化的食物、以及生冷的食物，這些飲食都是容易造成便秘的因素。而改善的方式除了透過飲食控制，透過中醫調理能夠達到更好的效果。

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