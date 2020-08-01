夏季「埋線減重」夯！醫師提醒「4種人」需評估後再執行

▲過多聚餐導致體重直線上升。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不能出國，和三五好友到處吃吃喝喝變成小確幸，稍稍放縱就胖了幾公斤，許多人認為少吃多動就會瘦，但是若沒有找對方法，很有可能造成肌肉流失、身上脂肪卻絲毫未減。徐廣輝中醫師指出，埋線體雕是非常安全又溫和的方式，輔以中藥調理，以及規律、清淡的飲食習慣，更能加速瘦身。

▲女生追求瘦身永遠沒極限。

女生一年四季都減重，尤其夏季更是急迫，不少人會透過生酮飲食、斷食療法、過度運動…等激烈方式減肥，一不小心就造成身體傷害，而且不一定適用於所有人體質。

一直以來，中醫埋線減重是近幾年熱度始終不減，中醫師談到，將人體可自然吸收的羊腸線，經由專業醫師埋入人體經絡穴位，持續刺激穴道一至兩週，可提高基礎代謝率及促進局部免疫反應，加強燃燒熱量和消除水腫，進而達到體態雕塑的效果。

▲搭配運動效果會更好。

相較於傳統針灸，埋線所需時間更短，療效卻更持久；經由專業醫師診斷評估後，根據個人體質審慎選擇埋線部位。埋線減重過程中，搭配飲食熱量控制以及良好的生活習慣，適當有氧運動，改善人體代謝循環，才能達到良好的成效。

▲體質許可下，埋線是一種溫和減重方式。

雖然說埋線減重效果不錯，中醫師也提醒有些人需要醫師評估再進行，像是孕婦、糖尿病患者、癲癇症患者、蟹足腫體質...等。安全減重第一，切勿過度減少食物攝取或是採取激烈的減重方式。

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