父親節禮物清單來了！精品皮件萬元有找　最帥球鞋讓爸爸到處炫耀

▲父親節將至，是時候表達心意。（圖／Pixabay）

記者蕭亭瑀 / 台北報導

面對即將到來一年一度的父親節，想送上一份心意給爸爸卻毫無頭緒嗎？很多爸爸可能嘴上說，家人一起吃個飯簡單慶祝一下即可，但是收到一份禮物當作紀念一定還是會非常感動的。《ET FASHION》精選統整了各種不同用途的商品清單，其中精品小皮件如名片夾萬元有找、最夯的球鞋讓爸爸帥到不行，從這份清單裡，你一定能找到適合爸爸、獨特的父親節禮物！

【服裝】

送上像父親節這種重要的日子能特別打扮的穿搭禮物，絕對是不二之選，以下的單品都能讓爸爸以簡約又不失時尚感的造型盛裝出席一年一度的節日。

Polo衫

Polo衫可休閒又可正式的風格成為許多爸爸們衣櫃裡的必備單品，agnès b Homme男裝系列的純色的Polo衫更顯優雅內斂的紳士風格，能應對各種工作場合。





▲可正式可休閒的Polo衫，讓造型更多樣化。agnès b 蜥蜴徽章Polo衫，4,580元。（圖／品牌提供，以下同）



襯衫

Berluti SIGNATURE Canvas 徽章襯衫，以品牌新logo所創作出全新的徽章圖案，融入服裝的設計中，除了能作為正裝內搭，亦可當單品外穿，充分展現 Berluti 沉穩謙和的君子之風。



▲Berluti 標誌性 Scritto 圖案的流動線條讓襯衫更加獨特，34,000元。

西裝

西裝外套絕對也是衣櫃的必備單品，選用藍色或是米色等自然舒服的經典色系，易於配搭之餘，亦適合任何場合。

BOSS輕巧的純植物西裝選用經認證的歐洲有機亞麻面料精製而成，不含任何動物材質，夏天穿也不會有負擔。

▲BOSS於父親節特別準備了精緻及貼心的禮物推薦。

▲有機麻布製成的西裝外套讓夏天也適合，BOSS 米色純植物西裝，28,400元。

【鞋履】

除了衣服以外，鞋履也是送禮的絕佳選項！

Louis Vuitton向Trainer球鞋致敬的鞋履系列，非常適合所有場合，白色鞋身配上灰色皮革以及LV Monogram精巧飾邊，低調而時髦，特別能體現爸爸的品味。

▲Trainer球鞋造型更顯年輕活力。LV LUXEMBOURG運動鞋，26,400元。

Ecco的「MULTI-VENT 翱翔系列」能兼顧防水效能與透氣性，號稱「全能水陸雙棲」的戰鞋！獨家設計和特別採用EXHAUST GRID透氣系統，幫助排溼散熱，超級適合炎熱的夏天，讓爸爸的雙腳能保持乾爽。

▲Ecco材質融合犛牛皮與小牛皮，打造出過目不忘的搶眼外型，8,980元。

另一款值得推薦的超輕量的繫帶運動鞋非Loewe的Ballet Runner莫屬。Ballet Runner是Loewe 2019秋冬系列的新款運動鞋，特別使用尼龍與麂皮設計，內裡採用柔軟 Napa 皮革，完美包圍腳部，舒緩平時使用雙腳的腫脹感。

▲純白的款式讓爸爸穿上後看起來年輕又時髦。LOEWE Ballet runner白色皮革拼接尼龍運動鞋，23,000元。

▲拼色設計配上舒適的Napa皮革，讓鞋子本身好看又實穿，LOEWE Ballet runner焦糖棕亞麻拼接小牛皮運動鞋，25,000。

【包包】

送上一個能在週末外出踏青又能於工作時攜帶，兩者兼顧的包包絕對會深受爸爸喜愛！

agnès b. Voyage包款系列運用了簡潔流暢的設計以及耐用的精選面料，令造型與實用性兼具。材質也使用了不造成肩上負擔的輕盈尼龍包，除了能放鬆肩上的壓力更能顯年輕。

▲尼龍材質工作包，彰顯沉穩專業形象。agnès b Voyage後背包，9,580元。



而喜歡更正式一點的包款，可以考慮Michael Kors大地色系的皮革後背包，顏色凸顯一種穩重卻溫暖的風格，簡單搭配一件素色的T-Shirt或是襯衫就能看起來時尚又大方。

▲大地色系包款特別能塑造暖男形象。MK 皮革後背包，17,000元。



同色系推薦：

▲LOEWE Military XS 灰綠色小牛皮肩背包，51,000元。

深色系的包款也可以考慮，Berluti為致敬品牌經典推出的Jour 包款系列，採用春夏流行的冰黑色， 源自於品牌經典 Patina 色，是黑灰色與棕色的完美融合，讓產品整體視覺更加年輕化。



▲有別於一般的黑色的郵差包，刻印上的logo低調又不失質感。Berluti Journalier Scritto 冰黑色郵差包，67,000元。

【小皮件】

GUCCI中性風格的單品，來自全新的「OFF THE GRID」可持續系列，使用了100％的再生尼龍為主要面料，印上帶有反光感的經典老花紋路，是款讓爸爸可以用的時尚且長久的實用禮物。

▲經典花紋搭配尼龍材質，更可以讓經典永續。Gucci Ophidia卡夾，8700元。

純皮革的小卡夾推薦Loewe的拼接小牛皮卡夾。

▲拼接設計更顯態度與時尚感。LOEWE Puzzle小牛皮卡夾，8,800元。

作為不可或缺的男性配飾，皮帶往往是造型的點睛之筆也是不會錯的禮物首選。Ferragamo特別選用深棕色的皮帶搭配標誌性Gancini雙釦，整體造型內斂而奢華，非常適合喜愛低調風格的爸爸們。

▲簡約造型更顯風度。咖啡色牛皮皮帶，19,500元。

▲多種皮質顏色可供選擇。

【特別配件】

前面推薦的單品都不夠特別嗎？Berluti 與英國手工行李箱品牌 Globe-Trotter 合作推出旅行限定系列，其中的腕錶收納盒完美結合 Globe-Trotter 的14層日本紙壓製出天然質地的外殼，打造堅固輕巧的底座，限定數量又只接受訂購讓這個收納盒更加珍貴。

▲盒身由 Patina 古法染色皮革製成手柄與邊角裝飾細節，並由金屬底腳和金屬密碼鎖組合而成，倘大的空間可同時收藏六只手錶。Berluti: SIGNATURE Canvas x Globe-Trotter 限定系列腕錶收納盒，124,000元。



希望這個禮物清單有幫助到正在發愁想不到購買什麼禮物給爸爸的你，但不論是什麼禮物或什麼價位都是一種心意，相信爸爸也會非常感動。也祝全天下的爸爸們父親節快樂！