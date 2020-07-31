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Kiehl’s打造超狂「金盞花急診室」！　限定餐點、濕敷棉3件組免費拿

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▲▼Kiehl’s金盞花急診室　免費送濕敷3件組。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Kiehl's打造「金盞花急診室」快閃店，好拍好玩又有得拿。（圖／品牌提供、影／實習記者蕭亭瑀攝）

記者張毓容／台北報導

每次辦活動都超有梗、有趣又吸睛的保養潮牌Kiehl’s又出招了！這次竟然打造超狂的「金盞花急診室」快閃店，不僅有適合拍美照的可愛場景，還可體驗全球首賣的最新金盞花水凝凍膜，更有「金盞花限定餐點」、專業肌膚檢測和巧拼濕敷棉、限定杯套、迷你爆水霜等多種好禮免費拿，Kiehl’s鐵粉和金盞花控們千萬別錯過！

▲▼Kiehl’s金盞花急診室　免費送濕敷3件組。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Kiehl’s金盞花急診室　免費送濕敷3件組。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Kiehl’s金盞花急診室　免費送濕敷3件組。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Kiehl’s 金盞花精萃修護水凝凍膜，100ml，NT$1,600。 （圖／記者張毓容攝）

Kiehl’s金盞花系列可說是鼎鼎大名的神級保養品，擁有眾多愛用粉絲，這次針對夏季金盞花月加上歡慶Kiehl’s咖啡館三週年，Kiehl’s特別打造史上第一的「金盞花急診室」，於7/31～8/16於信光三越信義新天地A11 Kiehl’s Coffee House登場。

除了有金盞花救護車、候診區等可愛景點可拍照打卡，還能搶先體驗全球首賣的全新「金盞花精萃修護水凝凍膜」。

▲▼Kiehl’s金盞花急診室　免費送濕敷3件組。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲免費肌膚檢測完後還能獲得濕敷棉3件組。 （圖／記者張毓容攝）

Kiehl’s也特別從美國引進最新開發的實驗室級別「HSA肌膚屏障保濕檢測儀」，能精準檢測出肌膚屏障強度與含水量，讓消費者免費體驗「HAS肌膚檢測」，並根據肌膚需求、狀況，提供專屬肌膚保養對策，還能免費獲得「濕敷棉3件組」。

凡7/31(五)～8/16(日)期間，於全台Kiehl’s指定專櫃體驗完整「HAS肌膚檢測」活動，即可免費獲贈為個人膚質量身打造的「金盞花濕敷急救體驗組」，內含2款金盞花系列試用包＋巧拼濕敷體驗包，還有Kiehl’s Coffee House的50元飲品折價券。

▲▼Kiehl’s金盞花急診室　免費送濕敷3件組。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Kiehl’s金盞花急診室　免費送濕敷3件組。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲金盞花美式甜甜圈，NT$80。

此外，Kiehl’s Coffee House也特別推出2款全新金盞花限定餐點。首先是紐約經典甜點－甜甜圈，以當日新鮮現做的美式甜甜圈，搭配兩款甜而不膩的金盞花特製奶霜果醬，「特製金盞花蘋果蜜漬橙皮果醬」與「金盞花百香鳳梨乳酪」，每日僅限量20個。

▲▼Kiehl’s金盞花急診室　免費送濕敷3件組。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲金盞花果粒針筒氣泡飲，NT$120。

以Kiehl’s最經典的「金盞花」為基底特製的金盞花茶，搭配夏日風味滿滿的嚴選鳳梨芒果醬，更配合「金盞花急診室」主題以針筒注入，清涼消暑又有趣。

▲▼Kiehl’s金盞花急診室　免費送濕敷3件組。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Kiehl’s金盞花急診室　免費送濕敷3件組。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲拍照打卡就能免費獲得限量金盞花餐點試吃組，還有可愛杯套消費滿額就能獲贈。 （圖／記者張毓容攝）

A11 Kiehl’s Coffee House更推出兩項獨享限定活動。活動期間內拍照打卡上傳並標註指定hashtag，就能憑打卡畫面免費獲得「金盞花急診室試吃組」，內含此次兩款金盞花限量餐點試飲杯&試吃乙份。

活動期間至Kiehl’s Coffee House，購買任1款金盞花相關飲品/餐點，並消費滿300元，即可免費獲得超可愛的金盞花限定杯套＋「爆水霜」金盞花精萃亮采水凝霜迷你瓶（價值NT$380）。

►►►更多美妝活動

▲▼Kiehl’s金盞花急診室 拼HR,YSL。（圖／記者張毓容攝）

▲赫蓮娜 白繃帶修護乳霜，50ml，NT$12,000。

▲▼Kiehl’s金盞花急診室 拼HR,YSL。（圖／記者張毓容攝）

▲赫蓮娜 百年奢華宅邸禮盒，NT$16,500。 （圖／記者張毓容攝）

頂級保養品牌HR赫蓮娜8月將推出全新升級版「白繃帶」乳霜，其官網也在近日重新升級改版，推出推出3大歡慶活動。

首先，不限消費金額都能享包裝升級；還史無前例推出超豪華的「百年奢華宅邸禮盒」，高質感銀色禮盒內含HR赫蓮娜熱賣Top 3商品－黑繃帶修護乳霜15ml、極緻高光全能精華30ml及植萃綠寶修護精華50 ml，更加送此3款商品旅行組（價值NT$2,810），等於買大送小，全台限量80組；此外，即日起至8/31，使用LINE PAY至赫蓮娜官方網站消費再加送LINE POINTS 4%回饋。

▲▼Kiehl’s金盞花急診室 拼HR,YSL。（圖／記者張毓容攝）

▲▼Kiehl’s金盞花急診室 拼HR,YSL。（圖／記者張毓容攝）

▲YSL 情人節限量 時尚印記絲絨唇露，#38炙熱橙迷，NT$1,360；情人節限量 奢華緞面絲絨唇膏，#30可可誘惑，NT$1,360。（圖／記者張毓容攝）

YSL則是針對即將到來的七夕情人節，以兩大人氣熱賣唇彩：「小金條」奢華緞面絲綢唇膏和時尚印記絲絨唇露推出6款情人節限定新色，將於8月上市。除了韓國超夯的「泫雅色」絲絨唇露#38炙熱橙迷和小紅書爆紅「小金條」#30可可誘惑一定列為首要搶貨目標，YSL更推出期間限定滿額贈活動。

▲▼Kiehl’s金盞花急診室 拼HR,YSL。（圖／記者張毓容攝）

▲活動期間內消費滿額且包含一支情人節限定唇彩，即可獲贈訂製刷具。（圖／記者張毓容攝）

於8/1～8/9期間，購買任一YSL「情人節限量新品唇彩」且消費滿NT$3,500，即可獲得「訂製黑色KABUKE刷」；8/10～8/25期間則能獲得包含精緻禮物包裝＋YSL唇情貼紙＋YSL紅色情話本的「獵愛限定禮組」。
 

►台灣搶先全球首賣！Kiehl’s金盞花凝凍推升級版　全新「奶霜」質地更溫和

►GA「小胖瓶」、絲絨唇萃推夏季限定12色　性感火龍果色#416韓國賣到翻

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Kiehl’s, 契爾氏, 快閃店, 金盞花, 金盞花急診室, Kiehl’s Coffee House, 水凝凍膜, 甜甜圈, 氣泡飲, 限定餐點, 杯套, 肌膚檢測
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