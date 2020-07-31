CHANEL鞋履專賣店開幕！必買「經典雙色鞋」、黑白空間超好拍

▲香奈兒（CHANEL）鞋履限時專賣店正式進駐遠百信義A13。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）鞋履限時專賣店正式進駐遠百信義A13，除了提供最新《巴黎 – 康朋街31號》2019/20 Métiers d’art工坊系列鞋款，將「經典雙色鞋」重新演繹，門市風格更注入了香奈兒女士喜愛的黑、白、金色選，面積達120平方公尺的寬敞空間，讓時尚迷又有打卡新去處！

▲多面切割鏡面，靈感汲取自康朋街31號傳奇性的裝置藝術迴旋鏡梯 。（圖／品牌提供）

香奈兒鞋履限時專賣店以品牌經典美學符碼為設計主軸，中間的圓弧結構與牆上多面切割鏡面，靈感汲取自康朋街31號傳奇性的裝置藝術迴旋鏡梯，金色錫箔視覺效果所打造的地面，與線條感裝置形成強烈對比，點亮整個黑白色系空間。其中最大賣點，由藝術總監維吉妮維婭 (Virginie Viard) 所操刀，最新《巴黎 – 康朋街31號》2019/20 Métiers d’art工坊系列鞋款也將在專賣店上登場，包括在1957年誕生的「經典雙色鞋」被重新演繹。

▲店內呈現維吉妮維婭重新演繹的「經典雙色鞋」，飾以精巧的蝴蝶結為造型相當可愛。（圖／品牌提供）

雙色鞋被譽為是「全新的灰姑娘玻璃鞋」，在當初鞋履只有一種顏色時，嘉柏麗香奈兒首創米黑色鞋款，米色具有拉長腿部線條的作用，黑色鞋頭則讓足部看起來更嬌小。同時，雙色拼接的巧思來保護經常穿搭而受損的鞋頭，加以5公分的鞋跟讓穿著感受極度舒適。

▲（依序）米色麂皮羅緞雙色蝴蝶結平底鞋 NT$28,000； 金屬皮革羅緞雙色蝴蝶結平底鞋 NT$27,000； 紅黑雙色漆皮粗低跟鞋 NT$33,600。（圖／品牌提供）

而今維吉妮維婭讓鞋款再進化，以金色皮革搭配黑色鞋頭，飾以精巧的蝴蝶結為造型畫上點睛之筆，也成為小香迷的目標首選。此外，提供2020春夏系列的精選鞋履，包括鏤空繫帶雙色鞋、芭蕾舞鞋、草編鞋與運動鞋，搭配多元時尚造型，是夏季大勢單品。

▲BV微風廣場全新店裝，「草綠色」THE CHAIN CASSETTE肩背包是獨賣單品，NT$ 120,900。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

同時，義大利精品BOTTEGA VENETA（BV）位於微風廣場的概念店也已悄悄改造完成，這是創意總監Daniel Lee上任後台北首間概念店，落地透明玻璃使得視野開闊、綠色植栽增添活力，暗藏種種設計巧思，店內也提供獨賣單品，備受矚目的「草綠色」THE CHAIN CASSETTE肩背包出了該店就買不到。

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