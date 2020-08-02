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蔡依林深U炫腹美照曝光！帶貨「奶油灰厚底鞋」一秒增高

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▲▼PUMA 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林最新美照出爐，用Cali Sport 厚底鞋大秀逆天長腿 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 台北報導

蔡依林升格運動品牌PUMA代言人，每每公開最新形象照都讓粉絲大呼驚艷，此次Jolin以一身Unity 黑白運動套裝亮相，微微露出中空螞蟻腰十分亮眼，但更厲害的還在後頭，運用腳下的奶油灰Cali Sport 厚底鞋輔助，讓蔡依林即便是坐著腿長也驚人，不愧是最強帶貨女王。

▲▼PUMA 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林換上風衣外套NT$3,080，流行系列TFS緊身褲NT$1,380 。（圖／品牌提供）

稱職代言人蔡依林親自在IG 上PO出最新美照，畫面中她綁起俐落辮子頭，換上運動內衣外搭 Unity 系列風衣外套，簡潔黑白色系相當亮眼，緊身背心更是完美包覆蔡依林纖瘦身型，毫無一絲贅肉秀出螞蟻腰身，下身則以緊身褲搭配，霸氣之餘巧露性感腰線與臀腿完美比例，一舉一動電力十足。

▲▼PUMA 。（圖／品牌提供）

▲▼PUMA 。（圖／品牌提供）

▲PUMA 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林相中的Cali Sport 厚底鞋，鞋款搭配白色皮革與黑色麂皮異材質拼接，NT$3,280 。（圖／品牌提供）

蔡依林相中的Cali Sport 厚底鞋，鞋款搭配白色皮革與黑色麂皮異材質拼接，亮眼的紅色鞋舌是點睛之筆，鞋底潛藏黃、藍色塊環扣系列主題，在招牌橡膠厚底修飾下，蔡依林不論是站著、坐著，身材比例都相當修長。品牌此次Unity 系列，包含服飾、鞋款、及配件，以黑白色系為主體串聯世界五大洲代表色系紅、黃、藍、黑、綠等色塊點綴，呈現五大洲團結一致的信念。

▲▼PUMA 。（圖／品牌提供）

▲▼PUMA 。（圖／品牌提供）

▲UGG推出早秋系列CA805 拉鍊運動鞋，搭配5公分超厚底設計，女款NT$4,800；男款NT$6,500  。（圖／品牌提供）

同一時間，美國品牌UGG推出早秋系列CA805 拉鍊運動鞋，將西海岸的豐沛熱情與自由性格融入鞋面設計，女款配色上增添了繽紛糖果顏色與霓虹豹紋拼接設計和編織細節，鞋底5公分超厚設計讓女孩穿上瞬間增高，輕鬆拉長身形比例；男款則以半透明的網面和皮革拼接為設計亮點，同時也推出兒童款，相當適合親子一同入手。

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關鍵字：

PUMA, 蔡依林, Jolin, Cali Sport, 運動, 潮流, 天后, 厚底鞋, Unity
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