就像洗完臉一樣清爽！超級厲害的卸妝水盤點

記者李薇／台北報導 圖／公關照

現在的女孩都很怕黏膩、油膩的感覺，因此卸妝水使用得特別頻繁，反而必較少用卸妝油之類的產品，盤點最近品牌推出的卸妝水，不但卸起來清爽得像是洗過臉一樣，重點是還能把眼妝、唇妝都卸除得乾乾淨淨，超級方便。

ETUDE 純晶5.5敏弱專用卸妝水，320ml、售價420元

專為敏弱肌所研發設計，裡面添加泛醇B5、積雪草萃取等成分，可以幫助敏弱肌膚維持穩地狀態，同時又可以幫助臉部卸除掉彩妝，同時打造出清爽純淨無負擔的肌膚清潔感受，重現晶瑩剔透的肌膚狀態，接續使用溫水清洗即可。

專科 超微米控油卸粧水（加大版），500ml、售價299元

裡面添加宇治抹茶精華，擁有控油、清爽、去油光的效果，加上溫和不刺激的深層潔淨分子有效去除彩粧、毛孔髒污、油脂三層髒污，同時減少臉部油光，富含蠶絲蛋白保濕精華、雙重玻尿酸，能帶給肌膚柔滑水潤。

BeautyMaker 活泉淨潤高效卸妝水，300ml、售價380元

雖然是卸妝水，但裡面含有高效的保養成分，添加法國布列塔尼海泉水、玻尿酸、神經醯胺與天然燕麥萃取等保濕舒緩成分，在卸除臉部髒污的同時，還可以同時保養肌膚，卸完之後一點都不會乾澀，彷彿剛拍上化妝水的滋潤效果。