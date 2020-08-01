12生肖「五行招財貴人」大公開　互相搭檔、擺對物品金錢運旺到爆

▲職場上選對生肖貴人讓工作更順利。（圖／翻攝自unsplash）



在工作職場上想要遇見與自己合得來的同事或上司，是多麼幸運的一件事！一起共事的人若相合，彼此相處起來融洽，就能夠互助互惠；而要如何找到與自己相合的人或是能幫助自己的貴人呢？可以看看與自己吉配的生肖，若能選對生肖貴人，職場上、事業上會加倍順利。最容易找出的是「三合貴人」，又稱明貴人，十二地支共有四組吉配，三個生肖能給予彼此很大的幫助和發展。而十二生肖各有各的五行屬性，而五行之間的相生相剋也會帶來影響。

五行相生關係是水生木，木生火，火生土，土生金，金生水。

水可灌溉植物生長，故說水生木。

木頭使火燃燒旺盛，故說木生火。

火燃燒後會有灰燼，故說火生土。

土堆埋藏生成金礦，故說土生金。

金礦融化後成液體，故說金生水。

生，有生長、幫助、促進之意，五行相生原理對應到生肖上，使各屬性相生的生肖相互幫助，成為貴人，在旁助一臂之力，讓諸事更圓滿順利。

除了貴人，想要有合適的合夥投資夥伴，也可以運用生肖吉配去尋找，只要選對搭檔，彼此合作無間，可以減少風險，就能讓財富翻倍。相同屬性的生肖，彼此可相互扶持，以下三者生肖相聚，可以補足彼此的不足，截長補短，同心協力在事業上共創佳績！

▲12生肖。（圖／Shutterstock／人類智庫數位科技股份有限公司提供，以下皆同）



豬、鼠、牛三個生肖會於水，三個生肖可以互相搭檔，能在事業上有一番新氣象，若要在風水上加強，可以在辦公室財位或是辦公桌位置擺放流水盆，利用滾動的水帶來財氣，象徵財水湧入，賺進源源不絕的財富。

虎、兔、龍三個生肖會於木，生肖屬虎、兔、龍的朋友們，可以考慮合夥一起做生意，三個生肖在想法、理念較相近，若想要事業更上層樓，可以在辦公室多擺放一些綠意盎然的盆栽，讓辦公室充滿生氣，活絡磁場，能創造更多商機！

蛇、馬、羊三個生肖會於火，是屬這三個生肖的人，可以相互合作，彼此互助互利，這就是三個臭皮匠勝過一個諸葛亮。讓彼此事業更加分的擺設是在辦公室財位點燈，點上一盞明亮的燈，讓前途更加光明、走得更長遠；或在玄關點上一盞不滅的燈，能在事業上有更多貴人相助。

猴、雞、狗三個生肖會於金，猴、雞、狗此三個生肖在工作上能培養出絕佳的默契，因為彼此之間的默契能讓工作事半功倍，將效率發揮到百分百。若想在風水佈局上加強，可以擺放白水晶或音響，有聲響的物品擺放在財位能催旺財運，使財運亨通。

常常覺得自己財進財出、留不著財神爺；或是想彌補先天的無庫或庫沖格局，讓財源滾滾來而不再流失錢財，除了從風水佈局改善破財問題，做好理財規劃之外，以下提供三個簡單的方法，自己實做可達到不可思議的開運效果！從自己本身開始轉變，就能知命造命、改變運命，創造自己的好運格局！

▲懂得孝敬父母，能讓自己安身立命。（圖／翻攝自unsplash）



1.孝順父母

「百善孝為先」，在大大小小的善事之中，最重要是孝順父母、長輩，因父母對孩子有生育、養育之恩，盡心侍奉父母、感恩盡孝道，懂得孝敬父母，能讓自己安身立命，家和萬事興，一切運勢皆會提升，甚至福澤後代，好運綿延。

2.行善佈施

對任何人、事、物都心懷感恩，並表達感恩、感謝之意，以這份感恩的心為出發點，口說好話、身行善事、佈施積德，不論佈施的多寡，只要有誠摯的心，會有不可思議的功德，累積福報能夠增添福壽、轉換運勢，帶來鴻運！

▲有財無庫就無法累積財富。（圖／翻攝自unsplash）



3.補財庫

財來財去，有財無庫，無法累積財富，該如何迎財補運，豐盈財庫？其實在民間習俗當中，可以誠心向財神、土地公參拜，或是定期參加財神法會，補本命財庫。而補財庫並不是可以立即發大財致富，而是無形當中得到諸佛菩薩的加持護佑，讓自己可頭腦清晰理財，不亂花冤枉錢，遠離無明破財，但重要的是要配合自己的發心發願，心存善念，才能真正的去除障礙，順利得財。

★書名：2020財寶鼠來開運農民曆：阿湯哥告訴您12生肖趨吉避凶策略，讓您避煞招財、旺桃花家運！

★作者： 湯鎮瑋

★出版品牌：人類智庫

★出版日期：2019年11月7日

★定價：新台幣380元