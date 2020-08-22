LIFE・經典／50年來首度出現「可平躺式經濟艙」　長程班機將更舒適美好

▲Zephyr Aerospace設計出可躺下的經濟艙座椅。（圖／翻攝Zephyr Aerospace官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然2020年因新冠肺炎肆虐，導致全球航空與旅遊業幾乎停擺，然而人類到處遷徙與旅行的慾望仍在，航空設計公司Zephyr Aerospace近期發表一款令人感到欣喜的設計，也就是「平躺式經濟艙」的概念，讓人們對於未來長程飛行有更多的期待，預計此類設計將運用在豪華經濟艙，帶給乘客們更多元的舒適旅程。

統計顯示，有高達90％的旅客無法在飛機上安穩入睡（很高比率當然是經濟艙的旅客），而經濟艙的票價有時跟商務艙的價差高達8倍，撇除航空公司在商業策略上，所要製造的「舒適差距」，Zephyr Aerospace推出的經濟艙平躺座椅，似乎能再拯救一部份豪華經濟艙旅客的睡眠品質。

在空間有限的飛機上，更重視所謂的「坪效」，座位數絕對是盈利與成本的一環，豪華經濟艙之於商務艙與經濟艙的過渡，Zephyr Aerospace採用上下交錯的空間設計，來確保座位數之外，也能製造額外空間讓雙腿完全伸展，概念就是讓一半的乘客使用座艙的上方空間。

分層堆疊的2-4-2配置，讓每個座位都像是一個小包廂一般，在座位旁設計可放腳的空間以及置物處，將前方椅背的隔板放下，馬上就成為一個可躺式的空間，讓乘客可以斜躺休息，上方座位的移動採用隱藏式收納梯，以達到走道淨空的需求。

即便如此，還是有幾個細部待解決，像是行李箱擺放的空間，以往都在座位上方，該如何進行調整，還有隱藏式收納梯的設計，是否真能符合飛行安全與緊急逃生情況的規範？

不過相信有很多人樂見這樣的概念，能在航空業成真，畢竟能夠好好利用飛行時間補眠，真的是一件讓人覺得幸福的事啊。