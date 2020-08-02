奧斯塔羅12星座一周運勢0803-0809　金牛有成功好預兆、水瓶把自己搞到壓力很大

20200803-0809奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺：下周在工作／學業上自信心相當的強烈，讓自己在工作／學業上都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛！

TOP2：金牛座愛情運最旺：彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多！單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象，另外有伴的朋友要適時的拒絕外來的示好比較好喔！

TOP3：獅子座金錢運最旺：下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握喔！

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：在下周學／事業運勢方面，奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意喔！

2.巨蟹座愛情運需要留意：雙方下周的溝通不良狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加許多！另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理，彼此都不要在過去想法裡打轉吧！

3.水瓶座金錢運需要留意： 財運較不慎理想，要多避免多餘的支出，另外物質慾望的提升也影響著，要多注意囉！

牡羊座



開運顏色：藍色

幸運數字：54

整體運勢★★★

解析：下周牡羊朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣！奧斯提醒下周要多相信自己一些，妥善處理事情，以免影響到日後狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對於感情感到沒信心，都該和另一半好好溝通以改善狀況喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳。奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好喔！

金錢運勢★★

解析：下周偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確，另外有破財的機會要多加注意喔！

金牛座



開運顏色：橘色

幸運數字：20

整體運勢★★★★★

解析：歡愉及慶祝的氣氛將充滿金牛朋友下周的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果！如有面對阻礙或瓶頸的朋友下周也許能減緩許多喔，因此奧斯建議下周儘管好好享受這樣的歡愉，緩一下自己追逐的步伐，好好休息一下吧！

愛情運勢★★★★

解析：彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多！單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象喔，另外有伴的朋友要適時的拒絕外來的示好比較好喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆！奧斯提醒下周在學／事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。自有公司的朋友下周業務及訂單也有增加的狀況囉！

金錢運勢★★★

解析：偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下囉！

雙子座



開運顏色：紫色

幸運數字：63

整體運勢★★★★

解析：下周雙子座的朋友對於自我的自信提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當，另外也因為自信心的提升，也吸引到周遭不少人的目光，所以下周好好享受當個矚目焦點吧！

愛情運勢★★★★

解析：下周彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶方面，下周彼此的感情也將進展的非常快速且穩定，單身的朋友，奧斯則要提醒你，愛情雷達要敏銳一些或許會有桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在工作／學業上自信心相當的強烈，讓自己在工作／學業上都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報喔！

巨蟹座



開運顏色：灰色

幸運數字：96

整體運勢★★

解析：下周巨蟹朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此開始懷疑起了自己的能力連行動力也稍稍的受到影響，奧斯提醒下周要適時的增加自我的信心，另外也要避免因信心消退而有想走捷徑或是偷懶的想法，要多注意，適時的向外求援將有效改善狀況喔！

愛情運勢★★

解析：雙方下周的溝通不良狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加許多，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理，彼此都不要在過去想法裡打轉吧！

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面，做事顯得綁手綁腳許多，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定，奧斯提醒在工作上要留意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，另外在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資招致損失的可能性喔！

獅子座



開運顏色：粉紅色

幸運數字：76

整體運勢★★★

解析：下周獅子朋友，則顯得面對事情都想的提不起力些，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。雖然不會影響太多，但奧斯還是要提醒，下周要適時的提起點熱情面對人事物比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下周自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此，才不會澆滅了些許愛情中的熱情喔！

事業（學業）運勢★★

解析：而在學／事業方面，則會存在對於自己的未來感到無力的狀況存在，面對目前現況延伸的未來開始感到無力且不知道自己能做些什麼，甚至也有在職場上出現口角的隱喻，所以下周記得要好好管理自己的情緒會比較好喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握喔！

處女座



開運顏色：淡黃色

幸運數字：57

整體運勢★★★★

解析：下周處女的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，另奧斯要提醒，雖然行動力的提升讓你在下周顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下，以免結果不盡理想喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法樂於溝通，所以要好好把握下周的時間喔，而單身的朋友下周要多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業運方面，如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力。另外如果業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，工作上有突破喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握喔！

天秤座



開運顏色：銀色

幸運數字：91

整體運勢★★★

解析：下周天秤朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得煩躁許多，情緒起伏當然也將勢必存在。奧斯建議下周在面對這些惱人的狀況時要適時地轉個念頭或許能學到不少經驗喔，另外也由於下周出現的狀況都是對之後影響甚多的，所以能解決的要盡量解決喔！

愛情運勢★★★★

解析：過往遇到的狀況或經驗在下周又重新浮現，導致在面對另一半時多了點不耐煩！好處是雙方都有意好好解決出現的問題，不再讓問題隨時間淡化，所以算是個還不錯的感情周期喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，過往不想處理的事情或問題在下周終於肯好好地解決了，工作上也有望出現貴人讓你好好學習，所以要好好把握喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都還不錯，但都屬守不住的財富，奧斯建議若真想守點財下周要注意一些不必要的開銷喔！

天蠍座



開運顏色：深綠色

幸運數字：43

整體運勢★★★

解析：下周天蠍的朋友，面對人事物的熱情會消退許多且將感到些許的孤寂感，也因為在下周部分問題的產生也讓自己感到無力許多，奧斯會建議下周要多著重在自己的內心，找回當初的熱情或許能夠有效改善下周遇到瓶頸的狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：下周雙方的情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力，奧斯建議在做些貼心舉動時還是要看對方是否需要會比較好喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在下周學／事業運勢方面，奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意喔！

金錢運勢★★

解析：下周偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時地考慮可以但考慮太久有時可失了機會，時機差不多就可以入場投資囉！

射手座



開運顏色：天藍色

幸運數字：77

整體運勢★★★

解析：長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓射手朋友稍稍的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

愛情運勢★★★

解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在目前的學／事業中，有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉！

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯！要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯得進財機會喔！

摩羯座



開運顏色：綠色

幸運數字：03

整體運勢★★

解析：下周摩羯朋友將轉入較不穩定的一周，對於一些有利自己的機會都無法有效的掌握，會導致這樣的狀況，最主要是自己下周的思考變得不再像過去那樣的清晰，所以思考沒有想的太周全。奧斯建議在處理事情或決定事情前要再多想一些，尤其是細節的部份要更加留意喔！

愛情運勢★★★

解析：下周在感情上卻相反的顯得太過思考，造成了些許不良反應導致感情稍稍的停滯了起來，奧斯建議下周擅長思考的優點不要應用在感情上會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，下周容易太鑽牛角尖且太過執著，導致自己的工作或學業多了些阻礙間接也失去了些機會，要多注意這樣的狀況囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是太理想，如果有投資動作的朋友，奧斯建議保守一點會比較好喔！

水瓶座

開運顏色：黃色

幸運數字：47

整體運勢★★★

解析：下周水瓶朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力也將隨之下降許多！另要注意下周物質欲望比較大，過度追求物質層面。所以奧斯要建議下周，過往的自制能力要再拿出來，適時地調整自己狀態會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方對於目前的情感感到不甚滿意，有種一昧追求未來及規劃以後導致忽略了現在的現況，甚至一昧地想到以後而忘了現況或許早已足夠，要多加注意，著墨現況會比未來還好喔！

事業（學業）運勢★★

解析：而在學／事業方面，則顯得忙碌許多！但自己卻不以為意甚至樂在其中，而導致有工作狂的或是過度重視工作的狀況產生，所以奧斯建議下周可別把自己繃得太緊繃了，以免逼出了些壓力喔！

金錢運勢★★

解析：財運較不慎理想，要多避免多餘的支出，另外物質慾望的提升也影響著，要多注意囉！

雙魚座

開運顏色：紅色

幸運數字：99

整體運勢★★

下周雙魚朋友，需多加注意手邊的事情都在下周受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措，另外下周也要多注意自我內心理念的停止，例如一直以來都相信自己能做到的事情，下周因為某些事情的發生導致信念的停止或結束，奧斯提醒下周要多注意，下周並不是太順遂的一周喔！

愛情運勢★★

解析：雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度！

事業（學業）運勢★★

解析：下周學／事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要多要適時的排解自我壓力可別累出病來囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好喔！

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