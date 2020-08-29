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LIFE・經典／瑞典一人餐廳Bord För En　沒有定價、無服務生「社交距離全免」

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▲瑞典Bord För En一人餐廳。（圖／翻攝Bord För En官網）

▲瑞典Bord För En一人餐廳。（圖／翻攝Bord För En官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

相信2020年肆虐全球的新冠肺炎疫情，讓所有人都知道「距離」的重要性，瑞典出現的「一人餐廳」Bord För En，或許提供了一個新的思考方向，點出一人用餐的更多價值，這間餐廳只有一張餐桌，放在偌大的草地上，至於出菜方式則是使用吊籃，整個餐期只有自己、餐點跟大自然，什麼社交距離根本拋到九霄雲外。

▲瑞典Bord För En一人餐廳。（圖／翻攝Bord För En官網）

由夫妻檔Rasmus Persson和Linda Karlsson一同經營的Bord För En餐廳，翻成中文就是「一個人的餐桌」，該念則源自於新冠肺炎期間家人的探訪，他們突然覺得這是個好方向，便在離家近50公尺的草地上擺上餐桌，開啟一人餐廳的經營模式。

▲瑞典Bord För En一人餐廳。（圖／翻攝Bord För En官網）

在用餐過程中，完成點餐後，廚師會將做好的餐點放入野餐盒中，使用從自家牽出的長繩索，將餐點送到用餐的餐桌旁，讓客人自取，用餐時間沒有限制，等客戶用完餐後的6小時，才會進行餐桌清理，且餐點沒有定價，一切都由客戶留在餐桌上的費用為準，從頭到尾都是一個人的體驗。

▲瑞典Bord För En一人餐廳。（圖／翻攝Bord För En官網）

▲瑞典Bord För En一人餐廳。（圖／翻攝Bord För En官網）

▲瑞典Bord För En一人餐廳。（圖／翻攝Bord För En官網）

官網上的餐點菜單有3道，包括在地風味的土豆泥開胃菜Råraka、甜玉米餅的主菜與當季風味的甜點，無論餐點吃起來感覺如何，相信一個人與大自然的獨處時光，也絕不輸任何高級餐廳的美妙體驗。

▲瑞典Bord För En一人餐廳。（圖／翻攝Bord För En官網）

不過目前官網上的訂位系統，在一年內都顯示「FULLY BOOKED」的狀態，不懂是在更換系統或是天天客滿，但這樣的概念若能在許多地方萌芽成長，換作是你是否也想去體驗一下呢？

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關鍵字：

LIFE, 經典, 社交距離, 新冠肺炎, 疫情, 一人餐廳, 用餐概念, 新概念
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