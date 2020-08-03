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H＆M最浪漫的聯名之一！攜手黎巴嫩小眾品牌打造「太陽花裙」美翻天

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記者王則絲／台北報導

瑞典設計師品牌H&M經常時不時推出質感聯名，為消費者廣納更多好設計，近期聯名企劃則找來了黎巴嫩小眾設計師品牌SANDRA MANSOUR，推出以「太陽花Fleur du Soleil」為名的夢幻服裝系列，利用舒適的大地色調勾勒出女人的柔美韻味，透視烏干紗、蕾絲與提花刺繡⋯⋯處處都散發出浪漫的氛圍。

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲H&M X SANDRA MANSOUR「太陽花」聯名系列。（圖／品牌提供，以下同）

SANDRA MANSOUR於2010年創立，設計師SANDRA MANSOUR對於品牌特別注重展現細節與工藝，她提到，本次與H&M聯名的「太陽花Fleur du Soleil」系列靈感源自於大自然，尤其是有著希望象徵的「向日葵」，「我希望能向世界各地的女性傳遞『希望』，這是我們現在真正需要的。」

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲裸色蕾絲蛋糕紗裙，NT＄2,499。

H&M X SANDRA MANSOUR全系列以象牙白、黑色、藕粉裸色、蘑菇灰等大地色基調為主，寓意「向日葵」著迷追逐日光的浪漫，共推出包括洋裝、裙裝、西裝、以及衣櫥必備的T恤、Hoodie，唯美的透視烏干紗加上皺摺荷葉設計，頗有歐式的浪漫風格，仔細看還能發現小圓點、向日葵的刺繡元素，整體風格介於優雅與性感之間。H&M X SANDRA MANSOUR聯名系列現已正式開賣。

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲透視太陽花刺繡襯衫，NT＄1499。

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲黑色蕾絲公主風紗裙，NT＄1,999。

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲量身西裝，NT＄1,799。

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲連帽衫，NT＄699。

日系快時尚品牌UNIQLO也將與法國設計師INES DE LA FRESSANGE攜手推出秋冬聯名系列，INES DE LA FRESSANGE除了擁有同名服飾品牌之外，在創立品牌以前更是一位知名超模，獨到的時尚眼光讓設計商品頗受歡迎，強調美學與舒適的結合，此系列則預計於8月下旬開始販售。

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE秋冬聯名系列。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

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關鍵字：

HM, H&M, 聯名, 黎巴嫩, 小眾, SANDRA MANSOUR, 太陽花, 向日葵, 浪漫
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