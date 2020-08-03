防曬眉角快筆記！皮膚科醫師：防曬也是一種防癌

圖、文／東森自然美提供

極端天氣越演越烈，隨著臭氧層的破壞、穿透地球的紫外線變多、豔陽高照的日子增加，加上疫情影響，在戶外開放空間的活動越來越盛行，例如露營、路跑、海邊活動盛行，防曬已經是每天必備的動作！

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅說明，會影響皮膚狀況的紫外線依波長來分有兩種，UVB主要會引起曬傷、發炎、色素沈澱；防曬品以SPF係數來標示其保護力，UVA則主要造成老化、色素變黑，甚至為皮膚癌之危險因子；防曬品以PA係數來標示其保護力。

到底化學性防曬和物理性防曬有何不同？唐醫師表示化學性防曬是利用防曬劑的結構吸收陽光，把UVA及UVB轉化成無害的熱能，散發出去。通常為了要有效阻斷UVA及UVB，會使用2種以上的化學性防曬劑。物理性防曬則是利用折射、散射、反射太陽光，就如同鏡子一樣反射陽光的原理來防曬。敏感肌膚者六個月大的孩童，建議使用物理性防曬。

唐醫師還提醒大家，防曬做得好，絕對是皮膚健康的關鍵！美國皮膚科學會建議使用防曬品時係數應大於SPF30、涵蓋UVA及UVB、防曬量要夠，臉部約需要一茶匙大小的份量，除此之外，補的次數要夠，如果在海邊極度曝曬的狀況下建議1.5-2小時補擦一次。

有效正確的做好防曬，絕對是美膚之道！不只可以有效預防斑點、光老化的產生，更重要的是可以大大降低皮膚癌的風險！所以防曬也是一種防癌的動作，一定要認真確實的執行。

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