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「千年一遇」美女棋士跨足時尚！夏姿透視蕾絲裝超仙　網：心動了

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記者鮑璿安／台北報導

有「千年一遇美女棋士」封號的黑嘉嘉此次聯手台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN拍攝2020早秋女裝系列，不同於以往甜美扮相，黑嘉嘉一口氣換上6套造型，以黑色透視蕾絲服飾在光影變化的背景下擺拍，展現強大表現力，使得粉絲驚艷：「被下棋耽誤的模特兒。」

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲黑嘉嘉為臺灣與澳洲混血美女棋士，身穿夏姿 • 陳SHIATZY CHEN2020早秋女裝系列拍攝形象照。（圖／品牌提供）

26歲棋士黑嘉嘉為臺灣與澳洲混血，天然深邃五官擁有大批粉絲，台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN也看上高人氣，攜手拍攝2020早秋女裝系列。簡潔鏡頭下，黑嘉嘉綁起長髮露出精緻臉蛋，換上蕾絲拼接長版外套，使得纖瘦身線若隱若現，衣著上更點綴了立體印花豐富視覺效果。黑嘉嘉出鏡絲毫不顯生澀，且與熟悉的圍棋合照展現強大表現力，獲得粉絲一面倒認可，直呼：「心動了」、「被下棋耽誤的模特兒」、「換種風格也適合。」

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲本季色彩的運用以大量沉穩的黑白雙色為基底，結合多元織品表現方式，（依序）烏干紗刺繡背心 NT$62,800；蕾絲拼接長版外套 NT$44,800。（圖／品牌提供）

本季將花卉與瓶身圖紋藝術帶入主題，以希望為花語的月季為靈感展開，色彩運用大量沉穩的黑白雙色為基底，多元地結合平面與立體的織品表現方式，如蕾絲、平滑柔順的毛織、全絲烏干紗印花、版畫質感的手繪印花緹花，展現衣著豐富變化性。像是有各種亮片與織帶綴飾、皺褶的金屬感光澤以及強烈視覺印象的羽狀蕾絲，鋪棉外套上手工縫製而成的幾何花紋，品牌也將簡潔的單品結合褲裝，遊走於柔美與率性之間，帶出50年代女性的堅韌審美。

▲Khieng ATELIER方國強 。（圖／品牌提供）

▲Khieng ATELIER方國強 。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師方國強操刀東京奧運中華隊選手服，POLO衫採用三角裁片拼接，意寓中華隊登峰造極 。（圖／品牌提供）

與此同時，台灣設計師方國強操刀的東京奧運中華隊選手服也悄悄曝光，官方裝備包括T-shirt、POLO衫、運動短褲、休閒短褲、運動長褲等單品，採用環境友善的「環保紗」打造，全程MIT製作。設計中依舊不乏方國強設計師的巧思，背心、POLO衫採用三角裁片拼接，意寓中華隊登峰造極。服飾中的「CHINESE TAIPEI」標準字則以點狀漸層呈現律動美感，象徵源源不絕的能，而整體使用色塊拼接，組合中除了展現堅韌的台灣精神與多元的社會包容性。

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關鍵字：

夏姿, 夏姿陳, SHIATZY CHEN, 台灣設計師, 黑嘉嘉, 棋士, 2020, 早秋
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