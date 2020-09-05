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LIFE・經典／池袋7月開幕的超小型旅館「白色」　體現日本文化的極簡風格

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▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）

▲日本池袋新開幕的小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然新冠肺炎在日本當地未休止，仍有許多旅館照計畫進行，位於東京池袋在7月新開幕的超小型旅館「Shiro」，以極簡風格的日式設計，克服小空間帶來的壓迫感，對於旅人來說，Shiro更像是一個住宅而非旅館，不過無論如何，日本極簡的風情絕對不缺。

▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）

Shiro在日語的發音中為「白色」之意，其建築一樓為對外開放的咖啡廳，在壁面上可看到一隻巨型的白色貓頭鷹，呼應著池袋著名地標「貓頭鷹雕像」，可延伸為對於所在地區的致敬，餐廳提供簡單的吐司套餐，維持著單純的幸福感。

▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）

▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）

酒店請來3位不同的設計師來設計房間，2樓至4樓以「最小的現代化客房」為主、5至7樓則由「西海岸房型」為主題，最後則是8至10樓較為開闊、空間也較大的「摩登日式房」來做設計。

▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）

▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）

▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）

從建築外觀來看，「白色」較偏向於日式宿舍的規劃，而非一般酒店的設計方式，最上層的房間們，每個房間都連接共通的陽台，也等同就是觀景窗，頗有傳統日式建築「共有共通」的趣味。

▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）

▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）

▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）

房間內部的擺設與規劃，因為空間有限，極簡的日式風格發揮得淋漓盡致，灰色混凝土、木色家具與地板，採用最簡潔的直角線條來呈現規律與單一，即便是小空間，也不免讓住宿者能感受到沈靜、穩定的氛圍。

▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）▲日本池袋小型旅館Shiro。（圖／翻攝Shiro官網）

「白色」位於池袋站步行3分鐘內的區域，交通相當方便，目前一晚的住宿價格70元美金至130元美金之間，折合台幣約2,000元至3,800元左右。

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關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 日本, 池袋, 極簡, 居家風格, 旅館
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