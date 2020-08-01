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8月購入唇膏超划算！彩妝大牌搶推「七夕情人節」獻禮

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▲▼ 七夕情人節唇膏活動 。（圖／品牌提供）

▲8月購入唇膏，CP值破表。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

能瞬間改變印象的非唇膏莫屬，性感美唇美到心跳漏一拍，七夕情人節將至，M.A.C精選暢銷色推出情人節限定版，嬌蘭則推出唇膏免費刻字服務，蘭蔻購買兩支唇膏即贈能客製姓名壓印的情書包，唇膏控們趕快買起來！

▲▼ 七夕情人節唇膏活動 。（圖／品牌提供）

▲M‧A‧C絲柔粉霧唇膏－情人節限定版，850元。

8/1起，M‧A‧C限量推出絲柔粉霧唇膏-情人節限定版，精選銷售NO.1絲柔粉霧唇膏中兩大人氣暢銷色的Devoted To Chili 辣椒暖磚以及#Mull It Over焦糖蜜桃，將高冷酷黑的流線子彈換上一身高質感的啞光磨砂外殼。

▲▼ 七夕情人節唇膏活動 。（圖／品牌提供）

▲購買兩支唇膏就可獲得情書包。

蘭蔻將於8/1於全台百貨推出限量情書包，凡購買兩支唇膏即可免費加贈，同時更加碼於「幸福公路快閃店」活動現場推出客製姓名壓印服務，幫你打造獨一無二的的情人節禮物。

▲▼ 七夕情人節唇膏活動 。（圖／品牌提供）

▲2020七夕專屬情話刻字6選1服務：I heart you；I love you；Marry me；My Bae；Happy Bday；xoxo

為使七夕情人節更顯獨特，法國嬌蘭8月獻上全新刻字服務，將您想要的字句，雋刻在紅寶之吻彩殼的鏡面上。凡嬌蘭台灣官方線上旗艦店購買任一款紅寶之吻高訂唇膏彩殼，即可享有法國嬌蘭精選情話雋刻服務，不管是愛的絮語、勵志座右銘或是愛人的姓名，字數內皆可自由選擇。

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關鍵字：

唇膏, 七夕情人節, 活動, 唇膏
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