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焦凡凡瘦身有成「9點後不吃澱粉」！薛妞妞腿部按摩法曝光

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▲網紅焦凡凡與人氣潮模薛妞妞分享私下飲食習慣 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

網紅焦凡凡與人氣潮模薛妞妞31日合體MeetFresh鮮芋仙中山旗艦店開幕，也接受《ET FASHION》專訪分享私下的瘦身、保養心得，原來兩人對於飲食不忌口，但是唯獨對澱粉有嚴格的「時間管理」，焦凡凡表示：「我規定自己晚上九點後不吃澱粉，如果餓到不行，優格配燙青菜很推薦。」

焦凡凡九點後不碰澱粉

▲焦凡凡、薛妞妞 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲鮮芋仙 。（圖／品牌提供）

▲焦凡凡 。（圖／翻攝自IG）

▲焦凡凡晚上9點後絕對不碰澱粉，若是控制不住食慾，會以優格搭配燙青菜當成宵夜。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

焦凡凡身高155cm體重55公斤，她表示現在是體重巔峰，因此一個禮拜至少有兩天運動，一次重訓練、一次有氧或瑜伽讓體脂降低。焦凡凡直言：「我運動不是為了數字，而是可以去吃對的東西。」她自認飲食不忌口，尤其是夏季最愛的冰品、甜食一樣不少，只是會在挑選食材時，食用天然的仙草、蜂蜜取代果糖。

並且做嚴格的時間管理，像是晚上9點後絕對不碰澱粉，若是控制不住食慾，會以優格搭配燙青菜當成宵夜。但焦凡凡對減肥抱持樂觀態度，認為約束太多或是過度忌口會讓情緒低落，宛如橡皮筋太緊一樣失去彈性。

薛妞妞注重腿部按摩

▲焦凡凡、薛妞妞 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲鮮芋仙 。（圖／品牌提供）

▲薛妞妞腿容易水腫，經常順著穴道按摩。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

潮模薛妞妞纖瘦身材是女孩們的夢想，意外的是她在飲食上沒有控制，「想吃的時候就吃。」頂多是把罪惡的美食在中午提早解決，不過想要拍照的時候看起來瘦，薛妞妞指出按摩是很有效的方法，「我大腿常水腫，所以都會順著穴道按摩。」按摩師常常按到淤青，很大力卻可以加速代謝，常見的按摩方法像是去推揉大腿內側的肝經，從下往上按摩，或是雙手握拳敲擊大腿外側，均勻分佈4等分的穴道，都是很好的按摩方式。

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關鍵字：

焦凡凡, 薛妞妞, KOL, 模特兒, 瘦身, 減肥, 健身
fashion.net

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