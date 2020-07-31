fb ig video ETtoday search mobile

爆款包裝麥穗、模特兒走一圈超過2分鐘！DIOR早春秀解密　連後台都曝光

>

▲DIOR 2021早春系列服裝，透過Le Costantine基金會，以古老的木製織布機織出布料。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR 2021早春度假大秀日前在義大利普利亞大區的萊切市（Lecce）大教堂廣場舉行，因為疫情，這場秀沒有觀眾，但除此之外一切按照大秀該有的規格，無論如何紛亂，該前行的繼續走，美麗的服裝、包包與配件，當然也要如常的繼續展現在世人面前。快來看看這場秀有哪些亮點與幕後花絮，不但可以身歷其境，還能搶先描繪出2021早春，妳的衣櫃該是什麼模樣。

▲DIOR 2021早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2021早春秀的後台，模特兒忙著戴上飾品。（圖／品牌提供，以下同）

超狂秀場令人驚豔

・模特兒走一圈需2分25秒
・秀場使用3萬顆LED燈泡
・20公里長電纜線
・60噸重鷹架
・藝術家格言以1.5公里長軟性燈管展延
・耗費12天組裝完成

光看這樣的的規格，光看就知道有多麼費工細膩，萊切市大教堂廣場的建築前，憑空搭建鷹架、以光雕裝飾，工程浩大繁瑣，光雕圖騰由藝術家 Marinella Senatore 設計，舞者、歌手、樂團現場演出傳統舞蹈與音樂，模特兒穿梭其間，共展演了90套服裝，氣勢滿滿。

▲DIOR 2021早春大秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR在義大利普利亞大區的萊切市大教堂廣場舉行2021早春度假大秀，場地相當壯觀。

▲DIOR 2021早春秀。（圖／品牌提供）

▲舞者跳舞、模特兒在其間走秀。（圖／翻攝DIOR影片）

▲DIOR 2021早春大秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2021早春大秀。（圖／品牌提供）

▲秀場運用LED燈泡打造光雕裝飾。

工坊織出完美布料

各式編織豐富了服裝，有細緻如蕾絲般效果，也有彩色民俗織物，花朵、麥穗以多樣姿態現身，充滿天然田園氣息，夾克、經典Bar Jacket使用由Le Costantine基金會製作的布料，堅持使用古老的木製紡織機製作生產，十分獨特。

▲DIOR 2021早春秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2021早春秀。（圖／品牌提供）

▲Le Costantine基金會製作的布料，以古老的木製紡織機生產布料。

皮革雕花變化多端

寬版皮帶、皮革馬甲讓服裝很有力道，並以雕花展現工藝與文化精神，同樣的手法在手環、Bobby包等皮件上也能見到，各式花卉更是要角，讓洋裝、包包浪漫瑰麗。

▲DIOR 2021早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2021早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2020早春秀。（圖／品牌提供）

▲包包上可見細膩皮雕。

印花大有來頭

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri找來義大利藝術家Pietro Ruffo，以普利亞大區自然景觀為靈感設計圖騰，Pietro Ruffo受植物學家 Giovanni Battista Ferrari在1638年出版的著作《De Florum Cultura》中的插圖啟發，創作了5種花卉圖案，出現在服裝、配件上，連飾品也可見蹤影，非常吸睛。

Pietro Ruffo 曾為 Dior 2017 秋冬高級訂製服大秀設計秀場佈景、設計Dior 2019 年於威尼斯舉辦的 Tiepolo Ball 化裝舞會表演服裝、2020 早秋時裝 Dior Around The World 圖騰等，與品牌淵源很深。

▲DIOR 2021早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2021早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2021早春。（圖／品牌提供）

▲服裝上有各種花朵、植物圖案。

爆款藤編包登場

已經是DIOR招牌的Book Tote再添新花樣，加鉚釘變得個性，印花圖案顯得自然又有韻味，麥穗甚至被裝在Book Tote托特包裡提著，要這樣上街的機率小之又小，但作作夢還是美好。藤編包是另一大亮點，硬挺的包身，讓度假氣氛收起一些隨興增添更多優雅。

▲DIOR 2020早春秀。（圖／品牌提供）

▲藤籃是春天的優雅姿態。

▲DIOR 2020早春秀。（圖／品牌提供）

▲熱賣的Book Tote托特包加上花朵、鉚釘，很有特色，走秀時甚至裝滿麥穗，更添田園風情。

懷舊的頭飾與鞋

清一色的蕾絲頭巾，令人懷想過往的歐洲生活，模特兒踩著平底鞋搭配，其中草編平底瑪莉珍鞋是少見的款式，醞釀著掀起新一波風潮，繫帶涼鞋、靴子也穿插其中，為早春鞋櫃添進新意。

▲DIOR 2021早春。（圖／品牌提供）

▲模特兒綁上美麗的刺繡頭巾。

▲DIOR 2021早春。（圖／品牌提供）

▲秀上有多款靴子、草編底瑪莉珍鞋。

▲DIOR 2021早春。（圖／品牌提供）

▲皮雕手環、昆蟲造型的珠寶，展現個性。

▲DIOR 2021早春大秀。（影／品牌提供）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

DIOR, 2020早春
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

單車褲始祖就是黛妃！那些「為了兒子」打破皇室規則的穿搭　數十年後成為時尚寶典

單車褲始祖就是黛妃！那些「為了兒子」打破皇室規則的穿搭　數十年後成為時尚寶典

藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到

藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到

徐睿知「無捲度短髮」登熱搜　黃金長度是耳下3公分，搭氧氣瀏海直接變仙女 「夜間減肥法」快學起來！睡飽加上高蛋白質飲食，一週狠甩4kg 精品員工都這麼正？BURBERRY找來「同事」拍攝早春型錄 朴寶劍《青春記錄》30秒預告公開！完美駕馭打工仔、黑道硬漢　簡直帥瘋 買泳衣前先看懂「5大身型」　樣式要美，還要穿出顯瘦感 Selina期待最美的40歲：「相較於疤痕，我臉上的皺紋算什麼」　 網友都是4、5瓶狂用！雅詩蘭黛「櫻花水」一拍滲透肌底　還有清酒粕在裡面

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面