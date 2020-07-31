爆款包裝麥穗、模特兒走一圈超過2分鐘！DIOR早春秀解密　連後台都曝光

▲DIOR 2021早春系列服裝，透過Le Costantine基金會，以古老的木製織布機織出布料。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR 2021早春度假大秀日前在義大利普利亞大區的萊切市（Lecce）大教堂廣場舉行，因為疫情，這場秀沒有觀眾，但除此之外一切按照大秀該有的規格，無論如何紛亂，該前行的繼續走，美麗的服裝、包包與配件，當然也要如常的繼續展現在世人面前。快來看看這場秀有哪些亮點與幕後花絮，不但可以身歷其境，還能搶先描繪出2021早春，妳的衣櫃該是什麼模樣。

▲DIOR 2021早春秀的後台，模特兒忙著戴上飾品。（圖／品牌提供，以下同）

超狂秀場令人驚豔

・模特兒走一圈需2分25秒

・秀場使用3萬顆LED燈泡

・20公里長電纜線

・60噸重鷹架

・藝術家格言以1.5公里長軟性燈管展延

・耗費12天組裝完成

光看這樣的的規格，光看就知道有多麼費工細膩，萊切市大教堂廣場的建築前，憑空搭建鷹架、以光雕裝飾，工程浩大繁瑣，光雕圖騰由藝術家 Marinella Senatore 設計，舞者、歌手、樂團現場演出傳統舞蹈與音樂，模特兒穿梭其間，共展演了90套服裝，氣勢滿滿。

▲DIOR在義大利普利亞大區的萊切市大教堂廣場舉行2021早春度假大秀，場地相當壯觀。

▲舞者跳舞、模特兒在其間走秀。（圖／翻攝DIOR影片）

▲秀場運用LED燈泡打造光雕裝飾。

工坊織出完美布料

各式編織豐富了服裝，有細緻如蕾絲般效果，也有彩色民俗織物，花朵、麥穗以多樣姿態現身，充滿天然田園氣息，夾克、經典Bar Jacket使用由Le Costantine基金會製作的布料，堅持使用古老的木製紡織機製作生產，十分獨特。

▲Le Costantine基金會製作的布料，以古老的木製紡織機生產布料。

皮革雕花變化多端

寬版皮帶、皮革馬甲讓服裝很有力道，並以雕花展現工藝與文化精神，同樣的手法在手環、Bobby包等皮件上也能見到，各式花卉更是要角，讓洋裝、包包浪漫瑰麗。

▲包包上可見細膩皮雕。

印花大有來頭

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri找來義大利藝術家Pietro Ruffo，以普利亞大區自然景觀為靈感設計圖騰，Pietro Ruffo受植物學家 Giovanni Battista Ferrari在1638年出版的著作《De Florum Cultura》中的插圖啟發，創作了5種花卉圖案，出現在服裝、配件上，連飾品也可見蹤影，非常吸睛。

Pietro Ruffo 曾為 Dior 2017 秋冬高級訂製服大秀設計秀場佈景、設計Dior 2019 年於威尼斯舉辦的 Tiepolo Ball 化裝舞會表演服裝、2020 早秋時裝 Dior Around The World 圖騰等，與品牌淵源很深。

▲服裝上有各種花朵、植物圖案。

爆款藤編包登場



已經是DIOR招牌的Book Tote再添新花樣，加鉚釘變得個性，印花圖案顯得自然又有韻味，麥穗甚至被裝在Book Tote托特包裡提著，要這樣上街的機率小之又小，但作作夢還是美好。藤編包是另一大亮點，硬挺的包身，讓度假氣氛收起一些隨興增添更多優雅。

▲藤籃是春天的優雅姿態。

▲熱賣的Book Tote托特包加上花朵、鉚釘，很有特色，走秀時甚至裝滿麥穗，更添田園風情。

懷舊的頭飾與鞋



清一色的蕾絲頭巾，令人懷想過往的歐洲生活，模特兒踩著平底鞋搭配，其中草編平底瑪莉珍鞋是少見的款式，醞釀著掀起新一波風潮，繫帶涼鞋、靴子也穿插其中，為早春鞋櫃添進新意。

▲模特兒綁上美麗的刺繡頭巾。

▲秀上有多款靴子、草編底瑪莉珍鞋。

▲皮雕手環、昆蟲造型的珠寶，展現個性。

▲DIOR 2021早春大秀。（影／品牌提供）

