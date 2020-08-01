9個「社交恐懼症」表現你中了幾個？5招改善方法幫你擺脫焦慮感

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隨著網路、3C產品和通訊軟體越來越發達，人與人之間的聯絡方式變得更便捷，但也讓不少人變得不擅長與人面對面相處，對於社交開始感到焦慮、想要逃避，甚至出現「社交恐懼症」。覺得自己越來越害怕面對陌生人？以下有些社交恐懼症表現徵兆，看看你是否有類似情況？有「社恐」傾向的人除了尋求專業幫助，也可透過5個改善方法降低焦慮感。

先來看看以下9個社交恐懼症徵兆，你中了幾個？

#聚會裡總是低頭吃東西、滑手機，而不和別人聊天。

#跟一群不熟悉的人相處，就會覺得心好累，只想靜靜地待在一邊。

#在新環境會害怕、苦惱要重新認識新朋友。

#說話時總是不敢直視對方的眼睛，眼神常左顧右盼的閃躲視線交集。

#想開口說些什麼，但臨到出口又突然不想說或害怕說出口。

#聽到電話響起的第一反應是覺得煩。

#遠遠的看見認識的人走來，會猶豫到底要打招呼還是趕快繞路走。

#不會維繫友誼，幾乎不會主動聯繫別人。

#為了推掉聚會，會準備很多藉口。

1.別把自己當作關注焦點



有些人害怕社交是因過度把焦點放在自己身上，害怕自己表現不好，尷尬出糗，但過度自我關注反而會妨礙你注意周圍的對話。其實，有時焦慮和緊張的表現並沒有你想像中那麼明顯，即使有人注意到你很緊張，也不代表他們就會對你有什麼不好的看法，甚至他們或許也跟你一樣正感覺緊張。

2.用挑戰自己的方式對抗消極心態



學會察覺並質疑自己的消極想法，比如用「誰說我一定會搞砸？」「失去這個機會以後不會後悔？」「沒試試怎麼知道自己會不會成功？」這類的問題反問自己，透過這個方式來幫自己對抗消極心態，慢慢地你會發現自己能用更積極的方式來降低焦慮。

3.學會建立自信心



可多做一些自己擅長的事，幫助學會建立自信心，另外也可以多閱讀一些能學會肯定自己、強化內心的書籍，讓自己習慣保持自信的心態，進而幫助自己能提起勇氣面對問題、戰勝焦慮。

4.認真過生活



當人在做自己喜歡的事，聽一些輕快或舒緩的歌曲，能讓人不自覺放下焦慮、壓力，變得輕鬆自在起來。可以多做自己喜歡的事，看看電影、聽聽音樂，或是找到自己有興趣的運動鍛鍊，讓生活更豐富，且在專注某個活動時，也很容易結交到一些志同道合的朋友，也能適時幫助提高自己與人相處的技巧。

5.積極尋求幫助



積極尋求幫助是克服社交焦慮很有效的一種方式，平時可適時閱讀一些教導與人溝通相處、提升社交技能的書籍，也可以參加培養自信、口才或社交技能的訓練課程，幫助自己對自我有新的認識，進而改善面對人際關係時的緊張、焦慮感。也可以尋求專業人士的諮詢、幫助，能更有效改善恐懼社交的狀況。

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