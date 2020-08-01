fb ig video ETtoday search mobile

9個「社交恐懼症」表現你中了幾個？5招改善方法幫你擺脫焦慮感

>

▲▼5招改善方法擺脫「社交恐懼症」。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@tvndrama.official

隨著網路、3C產品和通訊軟體越來越發達，人與人之間的聯絡方式變得更便捷，但也讓不少人變得不擅長與人面對面相處，對於社交開始感到焦慮、想要逃避，甚至出現「社交恐懼症」。覺得自己越來越害怕面對陌生人？以下有些社交恐懼症表現徵兆，看看你是否有類似情況？有「社恐」傾向的人除了尋求專業幫助，也可透過5個改善方法降低焦慮感。

▲▼5招改善方法擺脫「社交恐懼症」。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

先來看看以下9個社交恐懼症徵兆，你中了幾個？

#聚會裡總是低頭吃東西、滑手機，而不和別人聊天。

#跟一群不熟悉的人相處，就會覺得心好累，只想靜靜地待在一邊。

#在新環境會害怕、苦惱要重新認識新朋友。

#說話時總是不敢直視對方的眼睛，眼神常左顧右盼的閃躲視線交集。

#想開口說些什麼，但臨到出口又突然不想說或害怕說出口。

#聽到電話響起的第一反應是覺得煩。

#遠遠的看見認識的人走來，會猶豫到底要打招呼還是趕快繞路走。

#不會維繫友誼，幾乎不會主動聯繫別人。

#為了推掉聚會，會準備很多藉口。

▲▼5招改善方法擺脫「社交恐懼症」。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

1.別把自己當作關注焦點

有些人害怕社交是因過度把焦點放在自己身上，害怕自己表現不好，尷尬出糗，但過度自我關注反而會妨礙你注意周圍的對話。其實，有時焦慮和緊張的表現並沒有你想像中那麼明顯，即使有人注意到你很緊張，也不代表他們就會對你有什麼不好的看法，甚至他們或許也跟你一樣正感覺緊張。

▲▼5招改善方法擺脫「社交恐懼症」。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

2.用挑戰自己的方式對抗消極心態

學會察覺並質疑自己的消極想法，比如用「誰說我一定會搞砸？」「失去這個機會以後不會後悔？」「沒試試怎麼知道自己會不會成功？」這類的問題反問自己，透過這個方式來幫自己對抗消極心態，慢慢地你會發現自己能用更積極的方式來降低焦慮。

▲▼5招改善方法擺脫「社交恐懼症」。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

3.學會建立自信心

可多做一些自己擅長的事，幫助學會建立自信心，另外也可以多閱讀一些能學會肯定自己、強化內心的書籍，讓自己習慣保持自信的心態，進而幫助自己能提起勇氣面對問題、戰勝焦慮。

▲▼5招改善方法擺脫「社交恐懼症」。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

4.認真過生活

當人在做自己喜歡的事，聽一些輕快或舒緩的歌曲，能讓人不自覺放下焦慮、壓力，變得輕鬆自在起來。可以多做自己喜歡的事，看看電影、聽聽音樂，或是找到自己有興趣的運動鍛鍊，讓生活更豐富，且在專注某個活動時，也很容易結交到一些志同道合的朋友，也能適時幫助提高自己與人相處的技巧。

▲▼5招改善方法擺脫「社交恐懼症」。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

5.積極尋求幫助

積極尋求幫助是克服社交焦慮很有效的一種方式，平時可適時閱讀一些教導與人溝通相處、提升社交技能的書籍，也可以參加培養自信、口才或社交技能的訓練課程，幫助自己對自我有新的認識，進而改善面對人際關係時的緊張、焦慮感。也可以尋求專業人士的諮詢、幫助，能更有效改善恐懼社交的狀況。

►每人都該懂的6個人際關係「潛規則」！幫忙隨便做不如別答應

►學會「說話之道」人緣更好！5個高情商聊天小技巧　愛搶答不可取

►很擅長討人喜歡的3大星座！雙子社交小天才，跟誰都能聊

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

社交, 人際關係, 社交恐懼症, 焦慮
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

「8款中衛口罩」康是美網店今早11點開賣　謝金燕蕾絲款限定門市販售

「8款中衛口罩」康是美網店今早11點開賣　謝金燕蕾絲款限定門市販售

「千年一遇」美女棋士跨足時尚！夏姿透視蕾絲裝超仙　網：心動了

「千年一遇」美女棋士跨足時尚！夏姿透視蕾絲裝超仙　網：心動了

藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到 愛情不是偶像劇！世界上永遠找不到對的人，直到你自己成為那個對的人 單車褲始祖就是黛妃！那些「為了兒子」打破皇室規則的穿搭　數十年後成為時尚寶典 Kiehl’s打造超狂「金盞花急診室」！　限定餐點、濕敷棉3件組免費拿 「夜間減肥法」快學起來！睡飽加上高蛋白質飲食，一週狠甩4kg NikeＸStüssy全新聯名登場！「朴敘俊鞋」紅白配色更燒　這次一定要搶到 The Marc Jacob最新「相機包」來了！聯手史努比賣萌　糊塗塌客款更亮眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面