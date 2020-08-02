fb ig video ETtoday search mobile

夏季「金盞花保養」正夯　舒緩、保濕、曬後急救都靠它！

>

▲▼金盞花保養。（圖／品牌提供）

▲金盞花是很好的養膚成分。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

今年台灣夏日氣溫不斷飆升，更時常發布高溫警報，肌膚也遭受冒痘、泛紅、毛孔粗大、油水不平衡等環境傷害，是時候該重新檢視夏季保養品。想要打造安定水況，建議挑選金盞花舒緩補水保養，幫助肌膚維持最佳平衡狀態。

▲▼金盞花保養。（圖／品牌提供）

▲韓系也瘋金盞花，MISSHA推出完整系列。

MISSHA 金盞花保養系列

若連日的高溫使肌膚泛紅、油水不平衡的情況，這時肌膚需要即刻救援！出門在外則可攜帶金盞花補水噴霧，隨時隨處水嫩帶著走，晚上睡前保養則可使用金盞花補水凝霜，一抹即刻綻放金盞花保濕力，安撫肌膚並注入水分調理膚況，夜晚長時間吹冷氣也不擔心肌膚乾燥。

▲▼金盞花保養。（圖／品牌提供）

▲KIEHL'S 金盞花精萃修護水凝凍膜，100ml，1,600元。

KIEHL’S 金盞花速效面膜

延續神奇金盞花的效保養威力，KIEHL’S8月推出金盞花精萃修護水凝凍膜，將金盞花舒緩修護的功效，透過全新獨創水凝凍膜質地，提供消費者更急速、更有感的保濕修護力。

看得見花瓣的金盞花完美封存 5 大活萃，包括擁有抗氧化力的檞皮素、高效修護力的α香樹脂醇、ß 香樹脂醇、能帶來舒緩效果的羽扇豆醇與強化肌膚屏障的果酸，一敷釋放安瓶級修護效果。水凝凍膜不只能當作日常保養，更有多重用法幫助舒緩夏季肌膚。

週間修復：每週使用 1-3 次，塗抹於清潔後的肌膚，敷 5 分鐘即可加強 修護保濕。

妝前保濕：於上妝前，敷五分鐘於乾燥處，可立即保濕補水，使妝感更 服貼更自然

曬後舒緩：日曬後，敷於泛紅處，可快速修護補水並舒緩，改善乾燥泛紅。

鎮定修護：當肌膚出現泛紅或不適等症狀，可即刻修護舒緩肌膚，降低肌膚不適。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

金盞花, 夏季保養, 舒緩, 保濕, KIEHL’S, MISSHA
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

小心別成為「男生不會珍惜」的這4種女生！太主動、太強勢都中

小心別成為「男生不會珍惜」的這4種女生！太主動、太強勢都中

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

奧斯塔羅12星座一周運勢0803-0809　金牛有成功好預兆、水瓶把自己搞到壓力很大

奧斯塔羅12星座一周運勢0803-0809　金牛有成功好預兆、水瓶把自己搞到壓力很大

金泰希「超殺短髮」帥到認不出！　大紅唇配全白西裝氣場炸裂 「千年一遇」美女棋士跨足時尚！夏姿透視蕾絲裝超仙　網：心動了 12生肖「五行招財貴人」大公開　互相搭檔、擺對物品金錢運旺到爆 藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到 40歲前學起來超受用！艾莉絲5個人生觀：「順著走、等起風，就是最好的計畫」 會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要 焦凡凡瘦身有成「9點後不吃澱粉」！薛妞妞腿部按摩法曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面