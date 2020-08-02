夏季「金盞花保養」正夯　舒緩、保濕、曬後急救都靠它！

▲金盞花是很好的養膚成分。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

今年台灣夏日氣溫不斷飆升，更時常發布高溫警報，肌膚也遭受冒痘、泛紅、毛孔粗大、油水不平衡等環境傷害，是時候該重新檢視夏季保養品。想要打造安定水況，建議挑選金盞花舒緩補水保養，幫助肌膚維持最佳平衡狀態。

▲韓系也瘋金盞花，MISSHA推出完整系列。

MISSHA 金盞花保養系列

若連日的高溫使肌膚泛紅、油水不平衡的情況，這時肌膚需要即刻救援！出門在外則可攜帶金盞花補水噴霧，隨時隨處水嫩帶著走，晚上睡前保養則可使用金盞花補水凝霜，一抹即刻綻放金盞花保濕力，安撫肌膚並注入水分調理膚況，夜晚長時間吹冷氣也不擔心肌膚乾燥。

▲KIEHL'S 金盞花精萃修護水凝凍膜，100ml，1,600元。

KIEHL’S 金盞花速效面膜

延續神奇金盞花的效保養威力，KIEHL’S8月推出金盞花精萃修護水凝凍膜，將金盞花舒緩修護的功效，透過全新獨創水凝凍膜質地，提供消費者更急速、更有感的保濕修護力。

看得見花瓣的金盞花完美封存 5 大活萃，包括擁有抗氧化力的檞皮素、高效修護力的α香樹脂醇、ß 香樹脂醇、能帶來舒緩效果的羽扇豆醇與強化肌膚屏障的果酸，一敷釋放安瓶級修護效果。水凝凍膜不只能當作日常保養，更有多重用法幫助舒緩夏季肌膚。

週間修復：每週使用 1-3 次，塗抹於清潔後的肌膚，敷 5 分鐘即可加強 修護保濕。

妝前保濕：於上妝前，敷五分鐘於乾燥處，可立即保濕補水，使妝感更 服貼更自然

曬後舒緩：日曬後，敷於泛紅處，可快速修護補水並舒緩，改善乾燥泛紅。

鎮定修護：當肌膚出現泛紅或不適等症狀，可即刻修護舒緩肌膚，降低肌膚不適。

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