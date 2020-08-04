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面膜控注意！皮膚科醫師教你敷好敷滿　正確敷出好膚質

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▲▼皮膚科醫師教你敷出好膚質。（圖／業者提供）

圖、文／東森自然美提供

敷面膜已經是國民運動！大家手邊應該都有各式各樣的面膜、不管是網紅推薦、衝動消費、親友的出國伴手禮等。但敷面膜也是最讓人不知所措的動作，好的面膜能讓膚質提升，不好的面膜則是成事不足、敗事有餘，造成慢性過敏的比比皆是。

▲▼皮膚科醫師教你敷出好膚質。（圖／業者提供）

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅指出，以前保養成分的分子很大，常常無法穿透肌膚的角質層，所以對於肌膚有幫助的成分其實吸收不多，但現在隨著化妝品科學的進步，保養品的成分都可以奈米化，使得皮膚吸收度改進很多，敷面膜的新觀念就變成藉由設計及選擇對肌膚不同深度的細胞有幫助的成分，做一個多層次、多功能的灌溉。

唐豪悅主任進一步說明，面膜最大優點是可以迅速的保濕，以玻尿酸為主要保濕成分，但隨著多層次多功能的設立理念，除了保濕之外，可以依肌膚所需的特殊情況給於更多的活化肌膚成分，例如r-PGA、神經醯胺等，都是很好的成分選擇，敷面膜的最終目的是讓肌膚更健康，得到更全面的照顧。

▲▼皮膚科醫師教你敷出好膚質。（圖／業者提供）

面膜的選擇準則：
1. 先評估自己皮膚是否為敏感肌膚，敏感肌者建議務必慎選面膜，或請專業醫師建議適合的面膜。
2. 接下來檢視自己的皮膚有否額外的需求，例如美白、抗痘、抗皺等，同時檢視其成分是否是有相關功能的成分，植萃的面膜應檢視產地是否來自於無污然的產地。
3. 選擇自己喜歡的劑型：有人喜歡凍膜、有人喜歡布面膜、有人喜歡泥膜，原則上只要敷面膜膚況無不適，依照個人喜好選擇劑型即可。

面膜的使用準則：
1. 建議先測試：新成分之面膜使用前建議先選一小區域（通常是眼周）測試2至3天，確定沒有敏感再開始敷全臉。
2. 多久敷一次？通常建議一至兩週一次即可。喜歡天天敷面膜的朋友，建議敷的時間短一點，避免去角質，如果發現膚況變敏感建議停敷兩週讓肌膚休息。
3. 敷完建議用清水沖一下，再緊接著塗抹鎖水的保濕乳液或乳霜。

►►唐醫師小叮嚀：
當膚況變差時，請立即停止敷面膜的動作，如果三天後還是感覺敏感，建議諮詢皮膚科醫師。
 

延伸閱讀：

敷起來！王令麟親率200名東森自然美面膜大軍　街頭爽敷涼一夏

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關鍵字：

東森自然美, 面膜, 唐豪悅
fashion.net

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