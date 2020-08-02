卸妝清潔同時更滋潤養膚！4款乾皮、輕熟肌都該有的卸妝神品

▲乾性肌或輕熟齡肌膚最好使用溫和、有滋養肌膚成分的卸妝品。（圖／翻攝IG@goodal_official、@sjkuksee）



記者張毓容／綜合報導

「清潔」是有效護膚的首要步驟，藉由清除阻塞皮膚的污垢、過多油脂及老廢角質，為後續保養程序揭開重要序幕，尤其是有化妝習慣的人，卸妝更是重要。但對於輕熟齡肌或乾肌來說，油脂分泌較少，肌膚保水能力較低，在挑選卸妝產品要留意清潔力是否過強，建議選擇兼具滋養肌膚配方的卸妝產品，去除日常彩妝、髒污的同時，也能為乾燥肌膚保留水份、溫和滋養肌膚。

▲Neal's Yard Remedies 乳香緊緻卸妝潔顏凝膏，100g，NT$1,750。 （圖／品牌提供，以下同）



100%天然成份、95%有機原料的「乳香緊緻卸妝潔顏凝膏」是英國有機保養品牌Neal's Yard Remedies尼爾氏香芬庭園，首度推出專為熟齡肌膚設計的清潔品，添加頂級阿曼乳香，具有良好抗老及保濕功能，其芳療特性有助於放鬆心情。搭配有機植物油、純淨甘油，可滋養肌膚、防止乾燥。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳純淨卸妝油，150ml，NT$2,320。



嬌蘭經典「皇家蜂王乳系列」首款卸妝產品，採用優質的油質配方，加上珍稀的蜂蜜保養成分，輕輕按摩即可輕鬆去除臉上彩妝及髒污，與水接觸即轉化成舒適無負擔的乳狀，可加強肌膚的柔嫩度，達到淨透養潤的效果。

▲DARPHIN 花梨木按摩潔面膏，40ml，NT$1,700。



DARPHIN的明星商品除了美容油和小粉瓶外，結合了卸妝、潔膚、精油按摩和清潔面膜4效合一的「花梨木按摩潔面膏」也是人氣代表。蘊含花梨木精油、鼠尾草精油和伊蘭伊蘭精油等多種高濃度活性植萃成分，擁有蜜糖般溫潤質地和優雅療癒氣味，能徹底帶走臉上的彩妝、髒汙和老廢角質，並為肌膚帶來全面長效的隱形芳療防禦力。

▲RMK 潔膚凝霜（保濕型），100g，NT$1,500。



RMK潔膚凝霜分為清爽和保濕兩種，而能賦予肌膚柔嫩彈潤感的保濕型，添加嚴選甜杏仁油、澳洲堅果油、乳油木果和西印度櫻桃菁華等美容成分，能迅速溶解難以卸除的彩妝和肌膚上的污垢，並持續保留肌膚所需的潤澤，同時還帶有淡雅香甜又溫暖療癒的玫瑰＆生薑香氛。

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