fb ig video ETtoday search mobile

卸妝清潔同時更滋潤養膚！4款乾皮、輕熟肌都該有的卸妝神品

>

▲▼4款乾皮、輕熟肌都該有的卸妝神品。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲乾性肌或輕熟齡肌膚最好使用溫和、有滋養肌膚成分的卸妝品。（圖／翻攝IG@goodal_official、@sjkuksee）

記者張毓容／綜合報導

「清潔」是有效護膚的首要步驟，藉由清除阻塞皮膚的污垢、過多油脂及老廢角質，為後續保養程序揭開重要序幕，尤其是有化妝習慣的人，卸妝更是重要。但對於輕熟齡肌或乾肌來說，油脂分泌較少，肌膚保水能力較低，在挑選卸妝產品要留意清潔力是否過強，建議選擇兼具滋養肌膚配方的卸妝產品，去除日常彩妝、髒污的同時，也能為乾燥肌膚保留水份、溫和滋養肌膚。

▲▼4款乾皮、輕熟肌都該有的卸妝神品。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲Neal's Yard Remedies 乳香緊緻卸妝潔顏凝膏，100g，NT$1,750。 （圖／品牌提供，以下同）

100%天然成份、95%有機原料的「乳香緊緻卸妝潔顏凝膏」是英國有機保養品牌Neal's Yard Remedies尼爾氏香芬庭園，首度推出專為熟齡肌膚設計的清潔品，添加頂級阿曼乳香，具有良好抗老及保濕功能，其芳療特性有助於放鬆心情。搭配有機植物油、純淨甘油，可滋養肌膚、防止乾燥。

▲▼4款乾皮、輕熟肌都該有的卸妝神品。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲嬌蘭 皇家蜂王乳純淨卸妝油，150ml，NT$2,320。

嬌蘭經典「皇家蜂王乳系列」首款卸妝產品，採用優質的油質配方，加上珍稀的蜂蜜保養成分，輕輕按摩即可輕鬆去除臉上彩妝及髒污，與水接觸即轉化成舒適無負擔的乳狀，可加強肌膚的柔嫩度，達到淨透養潤的效果。

▲▼4款乾皮、輕熟肌都該有的卸妝神品。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲DARPHIN 花梨木按摩潔面膏，40ml，NT$1,700。

DARPHIN的明星商品除了美容油和小粉瓶外，結合了卸妝、潔膚、精油按摩和清潔面膜4效合一的「花梨木按摩潔面膏」也是人氣代表。蘊含花梨木精油、鼠尾草精油和伊蘭伊蘭精油等多種高濃度活性植萃成分，擁有蜜糖般溫潤質地和優雅療癒氣味，能徹底帶走臉上的彩妝、髒汙和老廢角質，並為肌膚帶來全面長效的隱形芳療防禦力。

▲▼4款乾皮、輕熟肌都該有的卸妝神品。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲RMK 潔膚凝霜（保濕型），100g，NT$1,500。

RMK潔膚凝霜分為清爽和保濕兩種，而能賦予肌膚柔嫩彈潤感的保濕型，添加嚴選甜杏仁油、澳洲堅果油、乳油木果和西印度櫻桃菁華等美容成分，能迅速溶解難以卸除的彩妝和肌膚上的污垢，並持續保留肌膚所需的潤澤，同時還帶有淡雅香甜又溫暖療癒的玫瑰＆生薑香氛。

►2020開架保養品熱賣排行榜Top 10　溫和型清潔、卸妝大爆賣

►長痘期間5大護膚要點　皮膚科醫師：90%的人都做錯！

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

保養, 護膚, , 卸妝, 卸妝產品, 乾肌, 乾皮, 輕熟齡, 卸妝油, 卸妝霜, 卸妝膏
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

小心別成為「男生不會珍惜」的這4種女生！太主動、太強勢都中

小心別成為「男生不會珍惜」的這4種女生！太主動、太強勢都中

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

屈臣氏中衛「絕美蕾絲口罩」7/31開搶！康是美網店將賣TsumTsum兒童款

金泰希「超殺短髮」帥到認不出！　大紅唇配全白西裝氣場炸裂

金泰希「超殺短髮」帥到認不出！　大紅唇配全白西裝氣場炸裂

「千年一遇」美女棋士跨足時尚！夏姿透視蕾絲裝超仙　網：心動了 奧斯塔羅12星座一周運勢0803-0809　金牛有成功好預兆、水瓶把自己搞到壓力很大 藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到 焦凡凡瘦身有成「9點後不吃澱粉」！薛妞妞腿部按摩法曝光 12生肖「五行招財貴人」大公開　互相搭檔、擺對物品金錢運旺到爆 會讓12星座想分手的原因！牡羊受不了悲情牌、水瓶感覺最重要 IG健身少女珮珮3個月練出S曲線　「低卡便當食譜」公開，跟著吃很有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面