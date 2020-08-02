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頭臭、出油全解決！夏季秀髮「問題對策」Q＆A

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▲▼夏季髮品盤點。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲夏季頭皮難顧，連日曬都是傷害髮質殺手。（圖／翻攝自IG/hairrituel、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏日溫度持續飆高，即使長時間待在冷氣房中，仍然避免不了需要出門通勤，高溫下頭皮分泌的油脂也更加旺盛，回到室內頭髮就馬上變得濕悶厚重；在太陽的曝曬下，對髮絲也造成許多傷害，使秀髮脆弱毛燥。只要慎選髮品，幫你維持夏日好髮質！

困擾1 頭皮味消不去

▲▼夏季髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲賦活重生深層潔淨髮精露，200ml，2,900元。

即使每天洗頭也無法徹底清除附著在頭髮中的髒汙，加上現在天氣炎熱，當汗水和油脂堆積在髮肌上，接觸到空氣氧化後，就會變成黃色的汙垢，不僅危害髮肌健康，也容易散發難聞的頭皮味。賦活重生深層潔淨髮精露 以數種植物萃取為基底，能夠溫和但高效清潔髮肌，恢復油水平衡，帶來極致清爽卻不乾燥的完美舒適。

困擾2 頭皮好容易出油

▲▼夏季髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON 以色列綠玫瑰 死海鹽頭皮潔淨霜，300g，1,880元．

利用死海鹽溫和去除空氣與環境帶來的髒污、多餘皮脂以及老廢角質，並且平衡頭皮油脂，讓頭皮時時保持潔淨乾爽，自然能夠延緩出油，讓頭髮蓬鬆柔順。

困擾3  護髮容易扁塌

▲▼夏季髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲rahua 神奇核果熱修護輕盈滋養霜，60ml，1,800元。

為細軟髮質、染燙過後與經常日曬的秀髮打造。添加具有高度抗氧化成份的瑪黛葉與富含胺基酸的藜麥，以及輕質的有機葵花籽油、rahua果油、乳木果油，搭配清新提振的檸檬草與尤加利香氣，是一款從質地到氣味皆展現高度輕盈質感的護髮乳霜。

困擾4  護髮瓶瓶罐罐太累人

▲▼夏季髮品盤點。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活光萃 Omega 5 高效精華，200ml，1,680元。

富含超級食物的豐富營養，質地輕盈，只要噴撒在梳子上將頭髮梳順，一個動作就能同時完成營養保鮮、對抗紫外線兩道夏日保養關鍵。

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關鍵字：

夏季, 護髮, 秀髮, 洗髮精, 頭皮, 困擾
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