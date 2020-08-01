「8款中衛口罩」康是美網店今早11點開賣　謝金燕蕾絲款限定門市販售

▲康是美網店今（1）日上午11點將開賣多款中衛口罩。（圖／翻攝康是美FB）

記者張毓容／台北報導

深受民眾喜愛的中衛口罩顏色、款式眾多，每次推出新色或特殊款都被搶購一空。康是美上週推出中衛與迪士尼Tsum Tsum聯名的兒童口罩被秒殺後，今（1）日上午11點又將在官網再度開賣，更加碼其他7款中衛口罩同時販售，不僅有薰衣紫、櫻桃紅等特殊色，且成人版、兒童款都有。此外，康是美限定門市也將於今日下午販售謝金燕聯名的「姐姐款」中衛蕾絲口罩。

▲成人款口罩皆為5片袋裝，價錢為69～79元。



康是美昨（31）日在網上公告，將於8/1上午11點在官方網店eShop準時開賣多款多色中衛口罩，成人款、兒童款皆有，每款限購1包。成人口罩包含大受歡迎的特殊色「櫻桃紅」、「軍綠」、「薰衣紫」和「天空藍」皆為5片袋裝69元；「軍綠迷彩」則是5片79元。

▲迪士尼Tsum Tsum聯名兒童口罩補貨再開賣。



而備受期待、超可愛的迪士尼Tsum Tsum聯名中衛兒童口罩也補貨了，這次是販售3片袋裝89元，另外也有一般款粉紅色（小兔）及海芋黃（老虎）3片49元。

▲康是美今日下午也將於限定門市販售謝金燕聯名的蕾絲口罩。（圖／翻攝謝金燕FB）



除了網店可買，康是美今（8/1）日下午17:00也將在限定門市開賣超有話題的謝金燕聯名「姐姐款」蕾絲口罩，10片盒裝售價199元，每人限購1盒，數量有限售完為止。（開賣門市為大成都、漢中、漢中二、武昌、西門、饒河、大東運、駁二、高雄港）

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