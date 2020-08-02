星・變美／「最強童顏」楊丞琳5招養出逆齡仙女肌　不只0脖紋更進階

▲楊丞琳肌膚好到在女星中都能排進前幾名。(圖／翻攝楊丞琳IG，以下同)

記者張毓容／台北報導

女星楊丞琳近日登上鄭元暢Toutube頻道「不專業廚房」單元，兩人的有趣互動讓不少網友笑翻，更有網友歪樓注意到楊丞琳隱約露出的11字腹肌和幾乎0變化的神級凍齡童顏。其實楊丞琳的好肌膚早就出了名，不僅緊實透亮，甚至看不到一點毛孔和瑕疵，根本越活越年輕，而她讓人羨慕不已的好狀態原來全靠5招保養心法，快來看看她都怎麼做？

最重視卸妝和洗臉



皮膚超好的楊丞琳，每次被問到保養秘訣她一定會說到卸妝、洗臉，超重視清潔的她甚至曾在活動上笑稱「整個演藝圈最重視洗卸的女藝人，我絕對可以排前三名！」她收工後回家除非要拍照記錄一下穿搭或妝容，否則第一件事一定是卸妝洗臉。

沒擦隔離霜就更要做好清潔



沒工作時幾乎不化妝的她笑說自己保養非常勤快，所以有時候會偷懶沒有每天擦隔離霜，但要是沒擦隔離霜就出門，那天回家卸妝一定會更仔細，「因為少了一層隔離保護，更要好好卸妝再洗臉。」

再忙都要認真保養



她曾說出「忙碌跟保養並不衝突！」的養膚名言，就算是跑宣傳期的忙碌行程裡，她也也不會偷懶不保養。犧牲睡眠時間也要好好保養的她也很喜歡敷面膜，更鼓勵大家要常敷臉，還有敷完臉後後續保養品也要認真上，不要偷懶或隨便，她更把保養形容為「花時間跟自己的肌膚培養感情」。

保養不僅脖子更要帶到鎖骨



她不只臉部肌膚狀態超好，就連許多女藝人也怕顯老的頸部更是0脖紋無死角。她從20歲就意識到脖子保養的重要性，後來更進階到鎖骨「我後來發現鎖骨附近也會有紋路」，所以保養不只要帶到脖子，還要延伸到鎖骨，甚至要從胸部開始，「臉才會真正往上拉提」。

靠運動提升代謝



這幾年很熱衷運動鍛鍊的楊丞琳，近來運動頻率更是高，幾乎每隔2、3天就可以看到她的運動貼文，最常做熱瑜珈和Zumba，不僅跟朋友、甚至帶著媽媽一起去上課。運動不僅能維持體態又譨幫助排汗排毒、提升循環代謝，看看她的運動照，不僅肌膚顯得更透亮，還有自然的好氣色。

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