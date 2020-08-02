Kiehl’s「零負評淡斑精華」大容量6400元→3650元　網友激推、7天有感

▲幾近零負評的美白精華，跟著買不踩雷。（圖／翻攝自IG/kiehlstw、Her）

記者曾怡嘉 / 台北報導

烈日當頭，除了防曬要做好，美白更是不能少！市面上美白精華百百款，如何挑選適合自己的亮白產品，完全考驗消費者智慧。Kiehl's激光極淨白淡斑精華獲得各大美白賞殊榮，清爽質地很適合夏日使用，美白保濕一次做足，網友們用完直呼：肌膚透亮超有感。購物網站「Her和她」推出Kiehl's激光極淨白淡斑精華100ml，原價6,400元，特價3,650元，下手的時間到了。

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百萬網友激推「超強口碑」

Kiehl's激光極淨白淡斑精華一次滿足淡斑、保濕、勻亮肌膚，內含溫和美白成分「激光活能C」，幫助改善斑點、暗沉，不只美白含能提升肌膚含水量，使美白效能更容易被作用。

▲夏日陽光強烈，必要的防護及美白、淡斑都重要。（圖／Pexels）

在 Instagram 查看這則貼文 Kiehl’s 契爾氏台灣 Since 1851（@kiehlstw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 19 日 上午 1:12 張貼

溫和有效，敏感肌也適用

訴求連續使用7天臉部美白就有感，溫和不刺激的美白配方，同時提升肌膚亮度，連敏感肌也適用。

清爽水感好吸收

不同於其他偏稠狀的美白精華會帶給肌膚負擔，偏水狀的透明質地，臉上抹開就能迅速被吸收，透明瓶身加上滴管設計，方便使用超便利。

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