此生不能沒有的「神級金盞花化妝水」特價1058元！5大用法讓CP值變超高

▲人氣、口碑兼具的金盞花化妝水幾乎已成為Kiehl's代名詞。（圖／翻攝IG@mitistory、@sunahhlove）

編輯／Amanda

若被問到此生不能沒有的超強化妝水，一定有許多人第一時間都會想到Kiehl’s金盞花化妝水。連續6年蟬聯專櫃化妝水銷售第一的「金盞花植物精華化妝水」，不僅能調理油光、改善粉刺痘痘問題、有效舒緩泛紅、鎮定肌膚，一瓶搞定5大惱人膚況，更超越一般化妝水擁有5種多元用法，保濕、舒緩、當噴霧都能幫助肌膚乖乖聽話，一定要學起來！

▲Kiehl’s 金盞花植物精華化妝水，250ml，原價NT$1,600；購物網站「Her和她」特價NT$1,058。點我購買。

1.日常調理



取適量金盞花化妝水於化妝棉或雙手上輕拍於肌膚，穩定膚況並調理肌膚避免過度出油。

▲用金盞花化妝水濕敷是許多鐵粉超愛的使用方式。（圖／記者張毓容攝）



2.局部濕敷



用金盞花化妝水浸濕化妝棉，局部濕敷3～5分鐘，能加速舒緩，快速解決肌膚問題。

▲韓國超流行將金盞花化妝水分裝到噴霧瓶中，以便隨時使用。（圖／翻攝IG@sunahhlove）



3.做為補水噴霧



將金盞花化妝水分裝倒入消毒過的乾淨噴霧瓶，於妝前或日曬後直接用噴霧噴於臉部並搭配輕拍，可速效補水，同時幫助舒緩肌膚。

4.曬後舒緩



可幫助曬後肌膚立即舒緩，有效改善泛紅並快速鎮定肌膚。

▲可將浸濕金盞花化妝水的化妝棉放於乾淨容器內放置冰箱，更方便之後使用。（圖／翻攝IG@sunahhlove）



5.冰鎮收斂



可直接將金盞花化妝水冰在冰箱，或將浸濕了金盞花化妝水的化妝棉裝在乾淨容器中放入冰箱，在日曬或清潔毛孔後，拿出來濕敷5分鐘，能快速為肌膚保溼鎮定，冰涼溫度更能幫助降膚溫。

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