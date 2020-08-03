BURBERRY全新複合式店面結合咖啡館　用手機掃一掃到處都有驚喜！

記者王則絲／台北報導

BURBERRY繼日前推出的「B SURF衝浪小鹿」線上遊戲，接續著又再度以數位互動為基礎，於深圳開設了全球首間社交零售空間「BURBERRY 空・間」，這不只是一般的精品專門店，而是能讓顧客在實體店中結合自己的社交媒體，獲得個人化的完善內容，同時還設有「Thomas’s Cafe」咖啡館，此嶄新概念的複合式空間體現了創意總監Riccardo Tisci源源不絕的創新思維。

▲BURBERRY於深圳開設全球首間社交零售門店「BURBERRY 空・間」。（圖／品牌提供，以下同）

近年來各家品牌開始琢磨於利用虛擬世界拉近與消費者之間真實的距離，不僅用心經營官方Instagram，也製作專屬濾鏡、互動小遊戲，BURBERRY則是在不久前搭配全新的夏日Monogram印花推出了「B SURF衝浪小鹿」的線上遊戲，以Q萌的「小鹿斑比」作為玩家角色的形象，可愛的風格成功吸引目光。

而BURBERRY再度以數位內容方式為基礎，於7月底全新開設的全球首間「社交零售店」，更著重於與消費者的互動，因此能在店面中的各個空間，運用數位程式來探索更多實體看不見的趣味，還能讓大家把在此獲得的個人化專屬體驗分享在社交媒體上。

在「BURBERRY 空・間」中，可以利用專屬的迷你程式進行深入的導覽，每位顧客都能夠獲得一個可愛的動物角色，只要與BURBERRY的互動越多，就能不斷解鎖新角色、服裝，或是取得咖啡館獎勵。店內所有商品皆有QR碼，透過迷你程式掃碼就能看到更多內容與故事，空間中還設有互動式櫥窗、風衣體驗、超美的試衣間，都能讓顧客蒐集到眾多的個人化服務體驗，進而成為大家分享到社群上的漂亮素材。

▲店內共有三間不同主題的絕美更衣間。



▲「Thomas’s Cafe」咖啡館。



品牌們紛紛著眼數位型式的內容，不外乎是為了拉近與消費者的距離，以更貼近生活來增加商機。而日本無印良品於近日則是以將實體店搬進小型觀光巴士的方式，運送到山區或人口老化的地區，商品囊括衣服、清潔用品、廚具、日用品等，希望能主動滿足更多人的需求。觀光車由6月開始在山形縣坂田市實施，8月開始運行全日本。