丁海寅穿災難單品「阿伯背心」一樣帥爆　網直言：全靠臉！

記者王則絲／台北報導

韓男星丁海寅以無害、可愛的狗狗顏在眾戲劇男神之間殺出一條血路，尤其是溫柔的笑容更令粉絲們毫無招架之力，堪稱「萌犬系」男神。許多品牌都紛紛看上他的高人氣，手上代言接不完，近期釋出為服飾品牌AND Z拍攝的新系列形象廣告中，丁海寅穿上了超難駕馭的羽絨背心，一般人穿一不小心就變成「阿伯」的單品，在男神身上卻莫名的帥氣，網：「全靠臉」、「真的選對模特！」

▲丁海寅代言服飾品牌AND Z最新形象廣告。（圖／翻攝自IG@andz_official，以下同）



丁海寅曾出演過多部大熱韓劇，例如《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《機智牢房生活》、《當你沉睡時》⋯⋯嘗試挑戰不同角色都頗成功，且以32歲來說完全是童顏，更讓他的粉絲們不分年齡層。

南韓服飾品牌AND Z長期以來都是找丁海寅代言，以簡約、舒適的都會風格服裝、休閒服飾為主，日前為品牌親身演繹機能型羽絨背心系列，怎麼看怎麼帥！

像這種蓬鬆的羽絨背心，對一般人來說可說是一項災難單品，雖然在舒適度、調節體溫的性能上都十分良好，還是鮮少有年輕族群敢穿上街，因為一個不小心就會很像隔壁鄰居挺著大肚腩的「阿伯」，瞬間顯老。但是看看丁海寅駕馭起「阿伯背心」完全沒有這個問題，內搭正式的襯衫、領帶，就像是個剛脫下大衣的總裁歐爸，搭配休閒衛衣則反而有種溫文儒雅的文青風格，不過也有不少網友直言：「帥哥穿什麼都帥。」

在 Instagram 查看這則貼文 정해인（@holyhaein）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 17 日 上午 1:22 張貼

丁海寅的代言從化妝品、炸雞到服飾都有，範圍十分廣闊，日前也接下寢具品牌Sesa Living的代言人身份，並拍攝了一組慵懶風格的寢具大片，其中不乏裸著上身裹在棉被中的可愛模樣，迷濛的眼神讓粉絲們直呼「受不了」！

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