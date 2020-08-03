Angelababy「薄紗裹身」洩性感曲線　迪麗熱巴罕見開深Ｖ拼了

▲大陸騰訊年度發佈會星光熠熠，迪麗熱巴（左圖）、Angelababy都露出長腿宣戰。（圖／CFP、翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸騰訊年度發佈會於昨（2日）舉行，請到眾多一線女星包括楊冪、迪麗熱巴、Angelababy（楊穎）亮相紅毯，楊冪與迪麗熱巴不約而同換上黑色禮服彰顯性感韻味，露出修長美腿碾壓全場，Angelababy則是一改常態，選擇少見的淡粉色平口裙，較勁意味十足。

▲楊冪選擇法國品牌Alexandre Vauthier 2020春夏高訂露出招牌長腿。（圖／CFP、翻攝自微博）



楊冪此次選擇法國品牌Alexandre Vauthier 2020春夏高訂亮相紅毯，放下一頭浪漫長髮相當勾人，裙裝最大亮點就屬下身的抓皺設計點綴於腰間，伴隨高開衩巧妙露出招牌美腿，另外遍佈裙身的閃片元素也讓楊冪的氣場瞬時提升不少，走動之餘都散發耀眼光芒。

▲迪麗熱巴以MUGLER 吊帶長裙呈現性感氣息。（圖／CFP、翻攝自微博）

同樣選擇黑色禮服的還有當紅女星迪麗熱巴，以MUGLER 吊帶長裙呈現性感氣息，特別是深V細節讓迪麗熱巴豐滿上圍呼之欲出，與緊身剪裁完美呼應，當然也少不了一雙大長腿脫穎而出，搭配上深邃五官電力十足，輕鬆迷倒大批粉絲。

▲Angelababy 選擇高級訂製服品牌Giambattista Valli 2020 秋冬淡粉色裙裝，是紅毯上少有的亮色系。（圖／CFP、翻攝自微博）

Angelababy則捨棄黑白禮服，這回相中高級訂製服品牌Giambattista Valli 2020 秋冬淡粉色裙裝，迎合她的白皙肌膚展開，運用平口剪裁露出纖瘦鎖骨線條，裙裝緊緊包覆之下顯現S曲線，腰間的立體蝴蝶結元素更是點睛之筆，與後方飄逸的裙紗打造夢幻公主氣息。

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