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太妍換上黑髮「回春妹妹頭」可辣可甜　超強逆齡感扮「學生」也合理

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記者王則絲／台北報導

女星們時常換髮型、髮色是家常便飯，像是少女時代隊長太妍只要一變換造型，便會立馬成為少女們的剪髮、染髮範本，近日太妍不僅是將頭髮染回了純黑色，還剪了「回春妹妹頭」瀏海！清純的樣貌說是學生也合情合理，但是換上貼身小洋裝，也能散發美豔性感氣息，這次可辣可甜的新造型，想必又將引起女孩們爭相仿效。

▲太妍新髮型。（圖／翻攝自IG）

▲太妍從中分波浪長瀏海，剪為逆齡效果十足的妹妹頭齊劉海。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss，以下同）

太妍自2007年出道以來，不論是在團體、個人活動期間都很受歡迎，過去曾染過各式各樣的奇幻髮色，今年許多女星包括太妍則都選擇染回自然深髮色。太妍這回不僅僅是直接將頭髮染黑，更一舉剪了一顆「回春妹妹頭」，雖然並不是第一次駕馭瀏海，也已經中分、旁分了一段時日，且先前的瀏海造型大多以強調空氣感為主，這次較為齊平、豐厚的「豔后」風格瀏海，令人意外感到非常新鮮。

▲太妍新髮型。（圖／翻攝自IG）

▲太妍新髮型。（圖／翻攝自IG）

其實太妍在這篇貼文中，主要是在分享身上多套特別為寵物貴賓狗ZERO製作的T恤系列，不過忽然改變的髮型則成為了目光焦點，染回黑髮後的太妍髮質看起來柔順又光滑，長度在眉眼之間的齊瀏海剪得範圍稍寬、髮量也多，幾乎捨去了韓妞們熱愛的「空氣感」，這樣正宗的「妹妹頭」搭配寬鬆的休閒T恤，逆齡的效果驚人，加上太妍保養得一級棒的臉蛋，即使說她還是學生也不為過！

▲太妍新髮型。（圖／翻攝自IG）

太妍清純如學生的新髮型大獲好評，不過頂著同一款髮型，換上黑色小洋裝之後整個氛圍都不同了，搭配氣勢的妝容，再展露纖細的白皙美腿，充滿性感女人味的模樣，讓這顆可愛的妹妹頭立刻成為了豔麗的「埃及豔后」頭，只能說女神駕馭各種造型的功力堪稱一流。

▲太妍新髮型。（圖／翻攝自IG）

▲太妍新髮型。（圖／翻攝自IG）

類似的髮型也不斷出現在明星們之間，像是近期忙著打歌的Irene和澀琪，其中一款黑白雙胞胎的造型主題，兩人便戴上了同款黑色假髮，又齊又厚重的瀏海時髦態度滿分；而一直以來以妹妹頭髮型為招牌的BLACK PINK成員Lisa，在新歌的其中一套造型裡，則是頂著一頭紅色的妹妹頭，整體視覺效果超有張力。

▲太妍新髮型。（圖／翻攝自IG）

▲太妍新髮型。（圖／翻攝自IG）

▲Irene、澀琪以及Lisa。（圖／翻攝自IG@renebaebae、lalalalisa_m）

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關鍵字：

太妍, 髮型, 回春, 逆齡, 妹妹頭, 瀏海, 染髮
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