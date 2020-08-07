貝克漢、張鈞甯聯手演繹adidas X9000科技跑鞋，金曲饒舌超新星高爾宣顛覆想像搶先著用

▲adidas推出穿梭在科幻未來、末日現實的科技跑鞋X9000系列，由貝克漢、張鈞甯再加上金曲最強新人高爾宣演繹Cyberpunk美學風格。（圖／adidas提供）

消費中心／綜合報導

adidas科技跑鞋X9000系列登場 貝克漢X張鈞甯X高爾宣引爆跑鞋革命

2018年電影《一級玩家（Ready Player One）》主角穿梭在科幻、遊戲以及真實混搭的虛擬世界中，在這個無所不能的象限裡沒有真實界線，當下的想像即是未來的真實，讓許多科幻迷深深著迷。而不斷顛覆跑鞋想像極限的adidas，也以未來科技為設計靈感，融合精密電子數據計算運動表現，打造出創新鞋款X9000科技跑鞋系列，充分致敬Cyberpunk美學風格，由全球代言人貝克漢、張鈞甯率將率先登場的adidas X9000 L4穿上演繹科技風尚，再配上金曲重量級新人高爾宣加入adidas X9000 L4行列瞬間引爆街頭浪潮。

潮流教科書！ 貝克漢穿上adidas X9000 L4化身時光浪潮

身為adidas全球代言人的時尚icon貝克漢，不僅是在足球生涯中的表現傲人，「貝克漢」一家人的時尚穿搭更是所有年齡層跟隨的指標。首波adidas X9000 L4系列宣傳照曝光，只見他身穿水藍色上衣，腳踏科幻跑鞋在奔走在虛擬城市街頭，鞋身搭配未來感強烈的紫、銀色讓人視線完全無法移開，如同化身時光浪潮般閃耀，替整個adidas X9000 L4系列開啟時尚先鋒。





女神張鈞甯用運動突破自我穿梭真實未來

同樣身為adidas全球代言人的張鈞甯，帶給人的卻是屬於女力時尚的風暴。這次在adidas X9000 L4的襯托下，讓她以一身深藍色外套搭配黑色運動緊身褲，展現出女神的強烈氣場，將女人味以及堅毅不拔的精神完美融合。再搭配那雙勾人的眼神，彷彿在告訴大家，「跟著我一起穿上X9000科技跑鞋、換上一襲勁裝，一起穿梭在真實未來吧。」





金曲最強新人高爾宣 化身未來戰士引爆街頭浪潮

以特有饒舌搭配抒情曲風，成功引爆華語嘻哈圈的高爾宣，除了強勢問鼎金曲獎最佳新人外，近日也籌備新歌準備再度用自己獨特的個人特質，引領年輕世代的街頭文化與潮流態度。在這次搶先穿上adidas X9000 L4後，高爾宣化身未來戰士以全身黑色運動裝，在櫥窗中展現冷冽中帶點驕傲的眼神，如同在他這個年紀想要反抗世界的態度，讓人深深陷入屬於高爾宣的風暴魅力中。

首款流線紋路立體BOOST中底+Cyberpunk美學設計 2020時尚科技跑鞋就靠這雙

adidas X9000 L4 搭載首款流線紋路立體BOOST中底，讓雙腳能被柔軟材質包覆卻不失穩定避震效果，加上前、中、後不同角度、厚度設計，搭配點陣顆粒大底、鞋底凹槽全面提升抓地力、耐磨性，不管在哪個地形都能輕鬆適應。此外，adidas X9000 L4以Cyberpunk美學風格作為設計靈感，以黑色為主軸點綴上魔幻的紫色、螢光粉作為迷幻亮點，讓人盯著就有種深陷在虛擬、現實的邊界上。說到Cyberpunk美學就一定會想到年底基努李維參與的《電馭叛客2077》遊戲動態演出，就讓adidas X9000 L4開啟科技跑鞋先鋒，帶你率先探索虛擬世界的科幻，踏出時尚新態度。

▼以Cyberpunk美學風格作為設計靈感的X9000系列增添科技感。



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