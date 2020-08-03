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《三十而已》江疏影脫下西裝！激短裙秀逆天長腿　網：王漫妮藏太久

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▲江疏影 。（圖／翻攝自微博）

▲江疏影飾演《三十而已》王漫妮爆紅 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

陸劇《三十而已》爆紅，讓劇中飾演王漫妮的女星江疏影人氣直升，昨（2日）江疏影以一身潔白洋裝亮相公開活動，與劇中總是西裝出鏡的造型產生極大反差，只見江疏影短裙下藏了筆直長腿，露出淡淡微笑更是電暈粉絲，引發熱議：「王漫妮的腿原來這麼美！」

▲江疏影 。（圖／翻攝自微博）

▲江疏影 。（圖／翻攝自微博）

▲江疏影 。（圖／翻攝自微博）

▲江疏影戲外換上洛杉磯品牌For Love & Lemons白色洋裝仙氣爆棚 。（圖／翻攝自微博）

大陸女星江疏影在《三十而已》飾演工作認真的精品銷售員王漫妮，精湛演技深受劇迷喜愛，2日她以洛杉磯品牌For Love & Lemons白色洋裝亮相，不同於劇中「王漫妮」幹練的職場打扮，放下捲髮多了一絲溫柔氣息，衣著蓬蓬袖元素與綁帶袖口增添視覺效果。視線向下看，皺褶裙襬下藏了筆直長腿，最後腳踩透明鞋跟高跟鞋收尾，一舉一動讓人難以忽視。畫面曝光便引發劇迷熱議：「江疏影太美了」、「仙氣爆棚」、「原來王漫妮腿這麼美！」

▲三十而已 。（圖／CFP）

▲江疏影 。（圖／翻攝自微博）

▲江疏影 。（圖／翻攝自微博）

▲《三十而已》演員（右邊依序）江疏影、童瑤、毛曉彤、楊玏也在昨日合體曝光 。（圖／翻攝自微博、CFP）

《三十而已》主角江疏影、童瑤、毛曉彤也在昨日合體曝光，三人一字排開氣場爆棚，江疏影以設計師品牌David Koma無袖連身裙搭配膝上皮靴展現火辣氣息。飾演全職媽媽顧佳的童瑤則是相中Azzaro 2020 春夏高訂透視裝步上紅毯，使得姣好身材若隱若現，一旁的毛曉彤穿著Marni 斜肩長衫腳踩黑色高跟鞋，與劇中樸實風格產生極大反差，三人這回合體更是隨即登上熱搜，再次驗證了戲劇高人氣。

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關鍵字：

三十而已, 江疏影, 童謠, 毛曉彤, 王漫妮, 陸劇, 戲劇, 30而已, For Love & Lemons
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