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手殘者也能上手！夏日裸妝6大技法這樣畫

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炙熱難熬的氣候，肌膚想要更輕快地呼吸，脫掉厚重色彩，愈接近真實，反而更純粹動人，今年春夏，進化型粉底的最新標準，則是讓「上妝後」的臉呈現「自然無妝感」，究竟怎樣能達到如此「有感裸妝」？讓《美麗佳人》為你揭密。

1．自然裸妝旨在提升肌膚質感

近年流行的裸妝趨勢，講究的是妝容和諧，要找出與你肌膚最合拍的顏色，才能呈現個性。最適合妳的粉底應該要和肌膚的顏色一模一樣，也就是說妳應該挑選最看不出色差的粉底使用。很多人也許會質疑，既然如此，我何必要化妝呢？其實一個自然的裸妝並不是要幫助妳改變膚色，而是利用粉底使膚色均勻、提升肌膚質感，創造一張「好臉色」。

2．不知如何駕馭裸妝質地就選半霧光

光澤感太重的粉底，容易造成面泛油光的錯覺；純霧面底妝則會讓人顯老氣，因此結合兩種底妝優點的半霧光粉底，是夏日最討喜的選擇。你也可以在上粉底前，先重點塗抹帶光澤度的飾底乳，讓珠光粉末產生散射效果，局部製造似有若無的亮度，臉部會更立體。 

3．妝前打底做的好，裸妝事半功倍 

創造水感柔滑的裸膚，強調的是細緻的紋理與光澤度，與其一味上粉堆疊，不如利用高明的妝前保養，讓膚質看起來飽滿透亮，妝前保濕做得好，膚表緊緻光滑，後續粉底也會跟著服服貼貼。

4．上的粉末愈少，妝感才會愈裸透

妳希望妝容看起來愈透明，就要用愈少的粉末定妝，因為妝感的重或輕，取決在粉霧程度多或少，妳可以用刷具代替粉撲上粉，先用刷子沾取少量粉末，從額頭、T字部位先掃過，再將餘粉帶到臉頰，臉上的粉愈少愈好。

5．精緻光潤小臉祕訣在於S型修容

為讓裸透的肌膚更立體，光線與陰影的對比也很重要，此時雙頰打暗修容與顴骨提亮都不能少，精緻光潤小臉祕訣在於「S型修容」，除了兩頰選用深色粉底表現修容，別忘了以帶光澤感的蜜粉從雙眼外C部位延續到法令紋做S帶提亮，這樣做不但能讓臉型看起來更窄小，近看也不會有色差破綻。

6．裸妝搭配精緻紅唇最迷人

打造彷若天生的光澤裸妝，應該是讓光線像精靈一樣，在臉上輕盈流轉，動靜間展露不同風情。另一個能打造珠光妝容的重點商品是霜狀質地的光澤棒，在眼皮舖底後薄撲蜜粉定妝，最後天外飛來一筆令人驚豔的精緻紅唇，簡單卻很迷人。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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美麗佳人, Marie Claire, 美妝, 彩妝
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