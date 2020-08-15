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泥膜使用五步驟學起來！加映5款深清泥膜幫毛孔大掃除

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夏季高溫讓臉部肌膚油脂分泌更旺盛，多餘的油脂、老廢角質容易堆積，這時最需要幫肌膚來場深度清潔，不少人就選擇敷泥膜。保養品牌教育訓練講師就特地公開了泥膜使用五步驟，趕快學起來幫毛孔大掃除！

為什麼要敷泥膜

藉由泥狀面膜敷在肌膚表面形成暫時密封的狀態，使肌膚底層溫度略微升高，協助毛孔打開，通常當中會有帶著黏性的成份吸附髒污與老廢角質，之後清洗就可以讓毛孔乾淨暢通。這樣也能提升後續保養品吸收力。

泥膜使用五步驟

10/10HOPE產品教育訓練講師Rosey分享敷泥膜的方法，讓肌膚透過清潔好好深呼吸：

1.敷泥膜前可以先以搭蒸臉器或熱毛巾熱敷臉部約1~2分鐘，或趁著洗澡時使用，藉由熱蒸氣使毛孔張開。

2.塗泥膜時要注意用量，要塗抹至看不見原先膚色的厚度，才能達到最佳使用效果。

3.塗抹順序先上T字部位，再塗抹於雙頰與下巴，避開眼周、唇周等較乾燥的部位。

4.敷到約8分乾時，用水或噴霧將乾掉的泥膜打濕，接著稍微按摩一下再清洗。清洗時避免過度拉扯肌膚，也可以搭配使用濕毛巾或瑪姿林布提升清潔效果。

5.洗去泥膜後，一定要把握保養黃金期擦上保養品，特別是加強保濕。

泥狀面膜推薦

L:a Bruket 淨化泥膜

兼具溫和代謝角質、淨化毛孔、深層補水三重功效，是一款全能型前導面膜。當中添加的墨角藻精華萃取，有高含量的褐藻糖膠可以使肌膚保持明亮活力。

Grown Alchemist深層清潔面膜

來自墨爾本的高科技植萃保養品牌Grown Alchemist， 以俐落品味打造兼具深度淨化肌膚、緊緻毛孔等多效合一的深層清潔面膜。關鍵成份包含小麥胚芽、銀杏萃取、蔓越莓、白高嶺土，深層清潔毛孔的同時更有助肌膚緊實。質地柔潤細滑，不易刺激肌膚或造成乾燥。

Neal’s Yard Remedies 白茶防護賦活面膜

尼爾氏NYR的明星商品「白茶防護賦活面膜」添加白茶、乳香與高嶺土，有良好潔淨效果之餘也能滋養肌膚，幫助肌膚維持滋潤，適合所有膚質，包含皮膚對於環境刺激較為敏感的人使用。

elementalherbology亞馬遜泥淨化面膜

源自亞馬遜河流域的白泥，含有豐富礦物質以及雨林植物的營養，幫助淨化肌膚並溫和地去角質，還加了紐西蘭麥盧卡蜂蜜與六種植物油，為肌膚留下柔軟、滋潤的感覺。

Omorovicza深層潔淨面膜

Omorovicza深層潔淨面膜很特別的是使用了「溫泉湖泊泥」來自海維茲湖的湖泥富含天然礦物與有機酸，結合專利研發的「礦泉護膚導入科技」，還有白高嶺土吸附污垢與過多的油質，可以明亮膚質。

夏日泥膜推薦參考價錢

L:aBruket淨化泥膜100ml，NT$1,300
GrownAlchemist深層清潔面膜75ml，NT$980
Neal’s Yard Remedies 白茶防護賦活面膜50g，NT$1,520
elementalherbology亞馬遜泥淨化面膜75ml，NT$1,500
Omorovicza深層潔淨面膜50ml，NT$3,100

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 面膜, 清潔, 泥膜
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