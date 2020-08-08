郭雪芙的七個「慢活哲學」：把每一天的生活過好也是一種充實

火傘高張的正中午，氣溫高達30多度，灼熱的光線如烈焰，幾乎讓人無法張開眼。以「平行時空」為拍攝概念，看似簡單的視覺，過程實為相當繁複。儘管烈日當頭，鏡頭前的雪芙，需要不斷地重複著相同的情緒，但她一派自然地擺著姿勢，踩著極細跟高跟鞋，展現出現階段特有的韻味，陽光灑在她白裡透紅的臉龐上，相當好看。雪芙說：「過去拍廣告電視大多是比較甜美的形象，讓大家有所誤解，殊不知我一點都不是那個樣子（笑）。」演員總在不同虛構時空裡，扮演不同角色的生命故事，不演戲時，藝人的一舉一動更是話題標靶，被規定成道德觀中應該要有的模樣，「郭雪芙」這個名字，當然也不例外。不同的角色與身份，就像處在不同的平行時空，究竟，哪裡才是自己的安身之處？

大半青春獻給了演藝事業，馬不停蹄的工作節奏，今年由於疫情以及身體狀況終於有了喘息的機會，沒有大量的拍攝工作，暫時登出藝人身份舞台，享受十幾年來沒有真正感受過的日常，在「我」的宇宙裡，一切都要慢慢來，將巨蟹座專屬的「慢活哲學」發揮到最大值。她說：「比起過去這幾年，現在的我平靜很多，過去總是有許多外在因素需要用趕的，但現在則是可以更仔細地體會生活中的種種，不需要滿滿的行程，把一件小事情做好、把每一天的生活過好，好好吃飯、好好睡覺，也是一種充實。」

把一件小事情做好、把每一天的生活過好，好好吃飯、好好睡覺，也是一種充實。

閃亮亮的自己

時空倒轉，20出頭歲的那幾年，接拍知名速食店廣告後，正式以女團「Dream Girls」出道，雖然對於演藝圈還是懵懵懂懂，但人們總說初生之犢不畏虎，想要出人頭地，就得成為C位的存在，回想剛出道時的興奮感，至今依然記憶猶新。年輕時喜歡用丹田說話，在鎂光燈下總是人來瘋的性格，因此很快被相中成為演員，在「華流」鼎盛時期的人氣演員之一，接拍多部偶像劇廣受好評，「郭雪芙」這個名字，被觀眾牢牢地記住了。

某天走在西門町的徒步區，望著夜裡閃閃發光的燈箱以及大型看板，心裡暗暗立下了一個願望，她說：「那時候不知道哪來的想法，心想著有一天，希望燈箱上還有廣告看板上的主角，都是自己的臉。」女孩的願望與野心，老天似乎聽到了，為她的努力帶來的最好的獎勵，之後不久的某一年內，那些燈箱和廣告看板裡的人都是她，燈光透過海報散發出的光芒，成就了最閃亮的自己。謙虛地笑說自己不是會為自己訂立目標的類型，運氣在這幾年佔了很大的因素，但沒有實力，光靠運氣不可能走完這十多年的演藝之路，她說：「『吸引力法則』很重要，不管在生活或職場，面對任何挑戰，只要有心完成一件事，用盡全力去做，別管太多就是付出相對的決心與努力，都可以補強先天的不足，全宇宙都會推你一把。」

只要有心完成一件事，別管太多就是付出決心與努力，都可以補足先天不足，全宇宙都會推你一把。

我是誰？我為何在這？

事業一飛沖天，一年365天，總休息時數不到一個禮拜，坐著飛機從這個城市飛到另一個城市，從春夏到秋冬，從棚內到室外，從大太陽到雷陣雨，雪芙說：「那時候真的好辛苦，因為看不到盡頭。有時候一整天要哭將近十場戲，已經哭到沒有眼淚了，眼睛腫得核桃一般。每天回到房間身體都是癱軟的，洗澡的時候開始放空，突然回神過來的時候就會想『我是誰？我為何在這裡？』但也不能怎樣，因爲隔天早上五點就要起床，起床後就繼續一樣的行程一整天。」然後是每個月、每一年。

儘管已經接近身心靈的臨界點，沒有想過先慢下腳步嗎？她說：「當然心中會有些拉扯，我和公司也不斷在溝通是否應該空出一段時間好好休假？可能那我自己對於一些機會也不想輕易放棄，所以在休息與工作之間做了一些調整。後來我學到一點，如果自己想要的更多，就得去找到平衡，因為這幾年的經驗告訴我，不管是經驗值或事業上的累積，需要花一段很長的時間，但放棄只是一瞬間的事情。」

不管是經驗值或事業職場上的累積，需要花一段很長的時間，但放棄是一瞬間的事情。

活成別人的「郭雪芙」

演藝圈打拼十多年的時間，煉成「郭雪芙」這塊金字招牌，不管被貼標籤，或是成為別人的標籤，在這獨特性模糊的網路世代，媒體愛用「警界郭雪芙」、「小郭雪芙」等來替素人命名，甚至有許多網友也會自稱「南港郭雪芙」、「鳳山郭雪芙」等，像是在自己宇宙外的另一個平行世界，數以百計的郭雪芙成了一種奇特的現象，對於這樣的奇觀，郭雪芙本尊怎麼看？她笑說：「很多台灣女生都是短頭髮大眼睛，可能是我比較大眾臉吧！每個人都有屬於自己的樣子跟特色，不需要成為誰的替代品，活出自己的樣子是最重要的。說不定被叫某某郭雪芙的人，也不想說被像我，搞不好內心壓力很大、很討厭（笑）。」

每個人都有屬於自己的樣子跟特色，不需要成為誰的替代品，活出自己的樣子是最重要的。

數位時代帶來了社群的便利性，人們可以在彈指間進行溝通，不過鍵盤寫下的評價，並非對等性的，因此在某些時候，對公眾人物造成殺傷力，稱讚鼓勵的言論帶來前進的動力，惡意的霸凌可能導致不可逆的傷害，雪芙嚴肅地說：「網路上無聊的人很多，看了心情會不好就不要看，曾經想過要把這些社交軟體給刪掉。對我而言，我也是一般人，只是我的身份是藝人，演藝工作它就是一個工作，每個人都想把工作做好，沒有人規定藝人就應該無端接受攻擊。當然以經紀人的立場，絕對沒辦法把這些軟體刪除，還是得保持和支持我的粉絲互動。你只要對愛你以及你愛的人負責就好，那些靠著傷害人得到成就感的酸民，避開他們就會海闊天空。」

你只要對愛你以及你愛的人負責就好，那些靠著傷害人得到成就感的酸民，避開他們就會海闊天空。

成為自己的光

看似身經百戰、百毒不侵的雪芙，事實上和每個人一樣，也有獨自面對脆弱的時候，她說：「有段時間對於工作真的提不起勁，不是身體的疲累，而是一種倦怠感，自己也不知道自己怎麼了的狀態。心情總是很不好，現在回想起來，其實是在處在一個對於自己情緒無能為力的狀況裡。」

是心生病了嗎？後來又是怎樣找到問題的癥結點？如何從這樣的狀態中解脫出來？雪芙繼續說：「2019年我一直處在情緒很緊繃的狀態，我告訴自己，說了這麼久，今年一定要把工作丟下，好好讓自己放一段長假，把專注力轉移到自己身上。今年遇到疫情，雖然原本要到澳洲找妹妹的計畫得先延期，不過卻多了很多時間與自己相處，也不需要去特別做什麼事，就是靜靜感受當下活著的意義，整個人才有慢慢地好起來。我覺得很多時候情緒問題，雖然可以尋求別人協助，但最重要的還是要自己對自己誠實，勇敢地面對自己的關卡，自己成為自己的光，才不會突然崩潰的時候，變得一發不可收拾。」

不要被自己以及社會價值觀所困住，人生只有一次，有想做的事，就自由地去做吧！

遇見新的那個我

縱使不像過去如拼命三郎般上工，也不能完全消失在大眾眼前，成立個人YouTube頻道「FuFu不工作要幹嘛？」用另一種方式和粉絲溝通，挑戰下廚、做陶藝、和哥哥打賭比賽等，那些過去沒時間做的事，都一一在待辦清單上打勾，頻道沒有一定的發片時間，一切都隨性自然，藉著這些小企劃，不但能夠深刻感受生活中純粹的美好，更讓雪芙遇見新的自己。

問問雪芙，如果要送給現在和未來的三個關鍵字會是什麼？她說：「第一個是『自由』，不要被當下以及社會價值觀所困住，人生只有一次，有想做的事，就去做吧！然後是『健康』，當你忽略身體的時候，身體就會回應給你，要保持健康的狀態，不要想著自己年輕就踐踏身體。最後是『開心』，要時常和自己說話，試圖了解你自己。最後把恐懼與害怕全部丟掉，對自己有更多的自信，人生自然會一帆風順。」

時常和自己說話，試圖了解自己。把害怕全部丟掉，對自己更有自信，人生自然會一帆風順。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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