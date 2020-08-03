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安格斯12星座一周運勢8/3-8/9　火星發威！射手桃花運佳、金牛人氣旺

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牡羊　3.21~4.20

本週火星在本命宮發威，加上土星逆行事業宮也還沒完結，心浮氣燥是白羊座最貼切的寫照，生活大小事剪不斷理還亂，商量好的事情當心出現變數，幸好此時的你動力十足，只要多一點耐心，事情迎刄而解並非難事。本週人際關係不錯，可說是運勢小亮點，透過活動能認識新朋友，而新的人際圈將能為單身羊帶來戀愛曙光。

金牛　4.21~5.20

金星鎮守在牛座的朋友宮位中，可以預料未來這週牛座人際關係有著不錯的互動，工作上遇到難題會得到意想不到的幫助，正在尋覓工作的，透過朋友、認識的人介紹，更容易獲得理想工作。如果有心上人，不妨請朋友牽線，能為你拉近關係；但如果牛兒持續矜持，那麼這個夏天感情的進展就顯得牛步。

 

雙子　5.21~6.20

不論是上班族還是學生，盛夏中朋友間的玩樂活動都少不了你，讓你每天幾乎都有各種行程，除了當心荷包愈來愈瘦，也要小心身體可能因此跟你抗議吃不消，不過你也可以趁此時好好累積你的人脈。感情會隨著人氣而有所提升，單身者桃花翩翩而至，讓旁人又羡又妒，但仍要小心觀察，對方可能只是一時熱度，或別有目的。

巨蟹　6.21~7.21

蟹座一反過去懶洋洋的常態，這週表現沈穩而積極，即使工作上出現各種緊迫的任務，也都將是督促你前進的力量，這段時間雖然忙碌但能莫名的為你帶來安心的感覺，踏實的態度能得到上司的認同。不過本週不適合新投資計畫，就算契機浮現，也要再仔細想想。感情有升溫趨勢，抓住時間相處將能看到彼此更多優點。

獅子　7.22~8.22

來自太陽的能量為獅子帶來源源不絕的能量，本週獅子思路活躍、頭腦特別靈活，將能在接下來的這段時間表現的可圈可點，企劃人員對於各式提案有如神助，棘手的問題也能夠得以解決。獅子在感情上也有不少利多，有機會遇見意中人，但還要更多耐心培養兩人感情，有對象者目前感情則有點小膠著，也許該放下身段，在這段關係稍稍妥協。

 處女　8.23~9.22

走入了後疫情時代，處女座總算可以稍稍緩解過度緊張的自己，近期的你適合規劃短程的國內小旅遊，旅行過程中好好休息充電，拋開滿肚子的負能量，只要防護措施做好，出門玩耍就不需太擔心！單身者在旅途中也有機會邂逅到自己的理想型，仲夏艷陽的日子，驛馬星動的處女座，出出門會有好事發生喔！

 

天秤　9.23~10.22

多頭馬車般忙碌的情況並沒有改善，天秤的疲累感與日俱增！這週就是自己和意志力瘋狂賽跑的時刻，如果沒有辦法擺脫忙碌命運，不如直球對決，學習面對問題、解決問題。本週愛情能量增強，得獲得來自情人或心上人的關懷關心，透過簡單的互動，都可以轉移生活上扛下的龐大壓力。單身者有機會遇見投緣聊得來的對象。

天蠍　10.23~11.22

太陽走到蠍座事業宮位，對應到你此刻如日中天的表現，這週的你工作運很旺喔!廣結善緣之下業績蒸蒸日上，之前推不動的案子，最近彷彿吃了大力丸一般有了很好的進展。只是感情上沒有工作來得亮眼，與對方的關係有些不明朗，該前進還是被動等待，連你都很猶豫，想要感情有進展，你自己得先釐清自己的想法才行。

射手　11.23~12.21

這週射手本週整體表現還算佳，只要能妥善分配自己的時間，工作與生活都能得到很好的平衡，能積極工作在職場上獲得嘉許，也能顧及生活，在閒暇之際充分休息、做做自己喜歡的事。在金星的守護下射手適合開始培養第二或第三專長，說不定能開啟另一個斜摃事業。感情桃花旺，單身者走到哪都能受人注目。

摩羯　12.22~1.19

摩羯這週運勢好壞參半，火星攪局之下，工作上顯得粗心大意、心神不寧，臨時狀況不斷，與人溝通商談也不見得全然順利，當心誤會在不經意間發生。有伴侶的摩羯，感情就算在平淡的日常中，也能愈來愈升溫。單身的摩羯，可以透過彼此共同的興趣拉近與心上人的距離，暫時還不適合主動告白。

 

水瓶　1.20~2.18

本週運勢重點落在與人溝通上，以你理性而充滿邏輯的溝通方式，很容易贏得他人共鳴，能圓滿解決工作上遇到的難題，只是還需要提高效率，因為這陣子的你事情變多，職場上責任加重，對你是很好的修煉，你的努力將慢慢受到關注。工作狀況多相對不利感情發展，建議你最好重新分配時間，休假就好好把時間留給情人。

雙魚　2.19~3.20

雙魚本週工作運勢不如以往亮眼，職場上效率銳減，進展也多波折，容易與團隊因理念的不同而發生爭執，戀愛運相對之下表現亮眼多了，此時就算工作持續忙碌，魚兒的愛情在今年漫長的夏日裡，還是會砰出甜蜜的火花，趁著振興券到手，不妨好好與情人規劃一段短暫的旅程，兩人感情將會突飛猛進。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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