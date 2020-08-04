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徐睿知七部韓劇造型大解析　出道是清秀妹妹→高冷魔女，連古裝都完美駕馭

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說到2020年竄紅女星第一位，那怎麼可以不提到跟金秀賢聯手主演韓劇《雖然是精神病但沒關係》的徐睿知，帶大家一起來回溯，徐睿知從出道至今出演過的韓劇角色，原來也有這麼無厘頭的穿搭造型！

在韓劇《雖然是精神病但沒關係》與歐巴金秀賢共同演出的徐睿知，絕對是2020年你不能不知道的韓國女星名字，早在2013年就以演員的身分出道，不只是細緻如同洋娃娃的面孔，她獨特的磁性嗓音更擄獲一票粉絲，這次因為《雖然是精神病但沒關係》讓她知名度大大提升。這回帶大家一起來看看，最新戲劇女神徐睿知從古至今演出的韓劇造型

土豆星球2013QR3（2013）

徐睿知出道的首部作品《土豆星球2013QR3》，是描述盧氏一家的家庭故事，在劇中擔任主角小女兒的她，以清秀、自然的形象登場，大多選擇洋裝、套裝等單品為穿搭造型，展現角色的年輕、可人形象設定。

更夫日誌（2014）

時隔不到一年的時間，徐睿知拿下第二女主角一位，與丁一宇、鄭允浩、高聖熙等演員一同演出韓劇《更夫日誌》，這是一部描述抓鬼與不信鬼神的古裝劇，換上韓國古裝的徐睿知美度不變，而她的濃眉為造型增添復古韻味。不論是色系較為輕盈的粉嫩色，或是色彩較重的繽紛色，徐睿知皆能完美駕馭。

武林學校（2016）

在當時播出同樣造成不少討論的韓劇《武林學校》，徐睿知的亮眼表現絕對沒話說，在劇中飾演獨自奉養失明父親的少女家長，一邊打工一邊練習武術同時還得照顧失明的父親，如此艱辛的角色設定，也反應在她劇中的造型，沒有過多華麗的裝扮，色彩選擇上相對沒有過多鮮豔、強烈的色系出現。

花郎（2016）

集結朴敘俊和朴炯植兩大男神主演的韓劇《花郎》，締造不錯的收視率，在劇中飾演淑明公主的徐睿知，比起前一部《更夫日誌》同為古裝的韓劇，造型相對華麗許多，色彩選擇上更繽紛、多元，也加了大量的荷葉邊裝飾、緞面材質，切合劇中角色公主的形象。

救救我（2017）

如果要說徐睿知的代表作品，那肯定是2017年播出的韓劇《救救我》，改編自韓國網路漫畫《走出世界》，以韓國邪教為主題所發展出的故事，擔任女主角的徐睿知，在劇中發揮了精湛的演技，也不同於她以往的形象，每看一集都有讓人起雞皮疙瘩的魅力。從一開始來自貧困家庭，到後來當上教會的靈母，服裝也從原本的T-Shirt、牛仔褲，轉變為氣質、正式感的小洋裝，但不論是哪一種造型，標誌性的烏黑秀髮讓粉絲對她的魅力一再淪陷。

武法律師（2018）

同樣未播就造成大家熱烈討論的，還有跟李準基歐巴一同演出的韓劇《武法律師》，因為劇情中幹練的律師角色需求，徐睿知剪短了原本光澤長髮，改以即肩的短髮登場。同樣因為律師的職務給人的印象，徐睿知在劇中大多以正式的西裝套裝亮相，不論是看起來較輕盈的粉嫩色系，或是成熟穩重的深黑色系，都是她在戲裡常穿著的服裝。不過很偶爾，徐睿知也會換上小洋裝展現女人味。

雖然是精神病但沒關係（2020）

最後則是轟動2020年的韓劇大片《雖然是精神病但沒關係》，在劇情裡頭，對於徐睿知的印象一再刷新，從一開始的高冷魔女，到討人喜愛的調皮女孩，想必大家都能認同吧。徐睿知的造型師也透露，服裝的選擇最初偏向黑色、深色，比較浮誇的造型，隨著劇情的發展，開始漸漸有了更多色彩，也不再把自己穿得跟魔女一樣不讓人親近，對於服裝造型的用心，不曉得看戲的大家有沒有發現呢。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 徐睿知, 穿搭
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