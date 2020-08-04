天氣太熱「輕底妝」正夯！Get仙女美顏靠4款美肌乳就夠

2020可說是史上最熱的一年，高溫悶熱的環境讓妝容難以招架，若是經常處於高溫環境的人，或許「輕底妝」更適合你。

2020 底妝趨勢



在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 4 日 下午 8:51 張貼

近年市場上底妝趨勢逐漸有了轉變，大眾對於妝感的喜好偏向自然有妝似無妝，因此底妝產品越來越強調：輕薄不厚重，不一定要達到極高的遮瑕度，但一定要能修飾膚色、提升氣色，看起來像自然天生好皮膚的模樣。今年韓系底妝關鍵字，也是透過妝前保養、搭配彷彿沒化妝的自然裸透妝感，呈現如同素顏般的肌膚質感。

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因此，妝前飾底產品相當受歡迎，能夠在上底妝前先校正膚色，提升後續底妝的遮瑕效果。如：綠色可以校正泛紅、藍色/紫色修飾蠟黃、黃色改善暗沉等均勻膚色的方式，但在使用上沒有那麼直接簡單。現代人日漸講求速效，更希望一瓶即達到修飾膚色、粉底，甚至保養的效果。

介於飾底和粉底之間的「輕底妝」

近年越來越多品牌開始推出「輕底妝」類型的底妝產品，訴求有妝前保養的效果、比妝前打底更具遮瑕力，並且大多兼具高防曬係數，一瓶就能取代許多功能。國際彩妝師小凱老師用「保養以上，彩妝未滿」四字來解釋，能夠做到日間基本的打底、防曬和修飾膚色功能，但如果想達到肌膚無瑕妝感的效果，輕底妝還是沒有辦法取代粉底液。

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有彈性的輕底妝 可單擦、可疊加

但因為每個人對於底妝的需求不同，輕底妝比以往的飾底乳更有修飾效果，只需要擦一層就能達到基本淡妝感。因此很適合講求快速的人、學生族群，或是長時間處於高溫環境的工作者等，也非常適合現在動則36度的夏天。

喜歡精緻無瑕妝感的人，輕底妝也等同於妝前打底的功能，在粉底液前做到很好的校色效果，讓後續底妝疊加更加輕薄，同時能更加持妝。

2020 輕底妝／美肌乳推薦

1.AHC粉嫩光澤美拍霜/氣墊粉餅SPF30 PA++

韓國醫美品牌AHC依循韓國彩妝趨勢，推出了美拍霜和美拍氣墊兩個產品，可單擦，也可用於妝前打底，氣墊比美拍霜的遮瑕和提亮強度更高。兩者皆訴求可以修飾於無形，功效媲美底妝同時也可加乘底妝功效。美拍霜推出50g和30g兩款容量，30g為屈臣氏獨家販售。

國際彩妝師小凱老師試用過後分享：「在修飾膚色的調節過程中，兼具保養和潤色的功效，但不至於到粉底的遮瑕感，明顯感受到肌膚好到發亮，卻像沒有化妝痕跡」小凱老師還特別推薦「爆汗的炎熱夏天，受不了底妝厚重或是黏膩奶昔感，美拍霜就是最佳替代方案，質地清爽不會厚重，符合韓系裸妝的感覺。」

2. ALBION妃思雅玫瑰裸妝乳SPF25PA++

以讓女性捨棄瓶瓶罐罐為訴求，此款裸妝乳一瓶即達到修飾膚色、粉底，和保養的效果。添加了玫瑰花瓣萃取等保養成份，更加入「抗空污彩妝薄膜」，會在肌膚表面形成有彈性、不黏膩的薄膜，防止空氣中灰塵、污染物或懸浮微粒的侵襲。

可單擦做為粉底使用，能去除暗沉蠟黃、毛孔隱形，並為肌膚打上玫瑰色澤，最適合創造炎熱夏日、偽素顏輕底妝。若想呈現精緻零瑕疵妝感，可做為妝前乳使用，先營造出細緻肌膚質感，矯正、勻亮膚色後，再繼續疊擦粉底液或粉餅，妝容更完美。

3.LAURA MERCIER 保濕潤色美妝蜜SPF 30 PA+++

蘿拉蜜思以「輕底妝」的概念，推出了全新的潤色美妝蜜，多達20色選，絕對能找到適合的色號，帶有柔霧輕光澤，以仿如水彩顏料般的透明辨色包裝，單擦就能立即細緻肌膚質感、修飾毛孔、勻亮膚色。

添加複合保濕精華成分，富含澳洲堅果油及夏威夷胡桃籽油， 更能長效保濕 完美貼妝，SPF30 PA+++ 防曬係數對抗日常紫外線，最適合都會女子想要呈現偽素顏輕底妝的選擇。

4. CLARINS克蘭詩 蜜桃美肌奶昔

因應夏天讓底妝可以更輕透，肌膚可以舒爽的呼吸感，克蘭詩全推出訴求裸肌清透妝感的底妝新品「蜜桃美肌奶昔」。

屬於輕盈潤色、修飾小瑕疵的輕底妝產品，遮瑕力沒有粉底液來得高，內含蜜桃與奇異果等水果萃取以及豐富的維他命C，加上牛奶的養分與天然椰子油，能夠提供肌膚8小時舒適保濕，還有蜜桃香氣，香氛底妝讓戴口罩也更神清氣爽了。

2020輕底妝產品價目表

AHC 粉嫩光澤美拍霜50g／NT$1,300；30g／NT$780（屈臣氏獨家）

AHC 粉嫩光澤美拍氣墊粉15g／NT$800

ALBION妃思雅玫瑰裸妝乳SPF25PA++，30 g／NT$2,650

LAURA MERCIER 保濕潤色美妝蜜SPF 30 PA+++，50ml／NT$1,800

CLARINS蜜桃美肌奶昔50ml／NT$1,380

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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