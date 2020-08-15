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夏日防曬外套都在這！六大品牌兼具時髦＆機能　怕曬的女孩先來一件

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外出運動雖然有益身體健康，但該有的防曬還是要做好做滿，才不會造成皮膚曬傷或加速膚質的老化，因此，編在這就替大家精選了幾款夏日必備的防曬外套：

adidas Originals

Adicolor 運動外套，NT$2,890

全新adidas Originals Adicolor系列外套以尼龍平紋布製作，配上全開式拉鍊和彈力衣袖和衣擺，打造帥氣且可自由調節衣服長度的中性選，尤其品牌標幟的三葉草和三條平行線皆換上鮮明對比配色，在嶄新3D Logo的點綴下展現潮味十足的風貌。

Adicolor 3D 風衣外套，NT$3,290

倘若喜愛長版版型或對屁股線條沒自信的你，則可參考這件以輕薄尼龍材質打造的風衣外套，半開拉鍊不但宛若一件小洋裝，加上羅紋鬆緊束腰和大容量口袋，更添實用與可愛度。

Adibreak 風衣外套，NT$2,890

性格酷帥的你則可將這款Adibreak夾克納入你的清單選擇中！採用再生聚酯纖維製作，除了有拉鍊，側旁也有造型排釦，替這件黑白雙配色的短版夾克注入摩登復古氣息，造型上非常適合與半身裙或錐形褲作搭配，展現姣好身形 。

Nike

Nike Sportswear Windrunner，NT$3,080

以1978年原版設計為靈感的Nike Sportswear Windrunner，透過大面積的色塊拼接，展現作風大膽的運動精神，此外，抗水細節處理不但提供了防護效能，更有助於抵禦惡劣氣候。

Nike Air 女款跑步全長式拉鍊跑步外套，NT$3,580

採用抗水材質和可調節式袖口，Nike Air跑步外套不但能在雨天時依然保持乾爽和透氣機能，也能有效降低因運動而產生的高體溫，是一款非常適合推薦給熱愛跑步的女孩做選擇。

Nike Air 女款教練外套，NT$2,880

若你在尋找一款極具設計感的運動外套，同時能作為平時外出的穿搭選，那麼Nike Air 教練外套絕對必須納入參考！襯衫衣領設計不但替整體添入中性質感，半透明的微光感材質更具若隱若現的吸睛效果。

Nike Sportswear Heritage 女款外套，NT$3,780

這款多功能Nike Sportswear Heritage外套，不但造型復古，寬鬆的剪裁、繽紛拉鍊以及星空效果的勾勾圖印，均完美體現品牌ACG那集結機能、粗曠以及大膽用色的風格。值得一提的還有，該款外套的帽子不但能自行收放，還能在摺疊後轉變成腰包，實現一衣兩用的創意設計。

Lacoste

Lacoste 土耳其藍防風夾克，NT$9,480

來自法國巴黎的時尚運動品牌Lacoste，在最新一季中推出了一款高彩度的土耳其藍夾克，不但質地輕柔，防風又抗紫外線的機能性更成為郊遊或日常外出時的時髦穿搭選，無疑是款多功能夾克。

Lacoste 明黃拉錬白色防曬連帽外套，NT$7,880（預計8月上巿）

偏愛清透風格的你，不妨參考Lacoste這款連帽外套。透膚的輕薄材質不但具有防曬、防風及擋雨的機能性，鮮黃的粗齒拉錬更替設計佐上玩味巧思，而那可自由收放的帽子也是造型變化的關鍵喔。

Puma

Puma 訓練系列 Studio 長版連帽外套，NT$2,580

採用DRYCELL科技面料，這件長至膝蓋的連帽外套，不但具備快速排汗功能，使你就算處於運動狀態仍可保持乾爽與舒適，另外像是前短後長與腰部的抽繩設計則完美修飾了身材曲線。

Puma 流行系列 TFS 風衣外套，NT$3,080

源自Puma Unity Collection的TFS風衣外套，將五大洲代表色系：紅、黃、藍、黑以及綠色呈現於外套背面和拉鍊織帶上，藉此表達世界對運動的凝聚與熱情，無論是運動或是平常穿著都相當時髦吸睛。

Puma 慢跑系列 Lite 立領風衣外套，NT$2,980

同樣採用DRYCELL科技面料製作而成的Puma Lite立領風衣外套，使肌膚感受前所未有的舒適透氣且不再黏膩。設計上，反光科技邊條的加持不但提升了夜跑時的安全性，看似兩截式的剪裁則巧妙修飾腰部曲線。

The North Face

The North Face北面女款防潑水防曬防風外套｜4985FN4

一向以高機能和高品質吸引消費者心的North Face，此回推出一款以WindWall科技面料打造的運動外套，不僅防風、防水還防曬，附加的連帽則可提供頭部適當地溫暖與防護。此外，該件外套的拉鍊式口袋設計，也方便女孩們在運動時能安心將隨身小物收納進口袋中。

The North Face北面女款防風防潑水防風外套｜4NCFFN4，NT$4,380

同樣採用WindWall科技面料，不同的是，該款外套以A字形的寬鬆剪裁、彈力收縮袖口、及防護性連帽等細節，提供穿著者舒適與機能性，口袋則以魔鬼氈取代上述款的拉鍊，各具特色。

Uniqlo

女裝輕型 Blocktech 防風雨大衣，NT$2,490

在找尋適合在夏天裡穿著的輕薄大衣嗎？那麼Uniqlo Blocktech便是你的選擇！不但具備防風、防水以及吸濕排汗等機能，防潑水和對抗紫外線的兩項強效加工處理，更提升了大衣的CP值，尤其腰部的抽繩設計更勾勒出身形曲線，絕對不擔心顯得腫胖。

女裝可攜式抗 UV 連帽外套，NT$990

廣受機車族及戶外運動者愛戴的Uniqlo UV連帽外套，不僅在輕便且方便攜帶上滿足了消費者的需求，可承受冷熱變化、阻擋一定程度雨水、以及具UPF40的抗紫外線機能，都是每年熱銷的主要三大原因，當然，合理的售價也是眾人皆知的高CP值選擇。

女裝 AIRism 抗 UV 網眼連帽外套（長袖），NT$790

每當夏天來臨，絕對不忘至Uniqlo夠買幾件AIRism系列服裝，度過這炎熱天氣，當中又以這款多達11種色彩選擇、以AIRism網眼布料製成的連帽外套深受男女老少喜愛，不但穿起來輕盈乾爽，貼心的高領和拇指孔設計則有效防止脖子與手背曝曬於陽光下。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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