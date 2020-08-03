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搶不到四代沒關係！「奶油黃」Off-White x AJ 5 將登場　半透明材質更燒

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▲▼AJ5 、AJ4 。（圖／翻攝自IG）

▲夢幻奶油白色Air Jordan IV Off-White女子專屬鞋款開賣引發熱議 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

上個月引發搶購的Air Jordan IV Off-White女子專屬鞋款，奶油白色鞋身搭配解構風格至今仍是話題鞋款，沒搶到的粉絲別失落，或許可以先期待Off-White x AJ 5的全新配色，「奶油黃」與半透明材質拼接，據了解最快在今年（2020）年底登場，這回一定要入手！

Off-White x AJ 5合作鞋款早在年初就已經揭開序幕，最初是以鐵灰配色與內外圓孔設計，打造出透氣與舒適度兼具的鞋款。然而下半年因Air Jordan IV Off-White開賣，瞬間點燃了各界對於奶油色鞋款的喜好，Off-White x AJ 5全新配色也巧妙搭上這股熱潮，最新鞋款就會是以「奶油黃」為基調，比起白色更為柔和，遊走於帥氣與簡潔之間，男女都能輕鬆駕馭。

外觀上來看，解構細節被放大體現，類似TPE合成纖維製成的黃色圖案，致敬AJ 5的30年歷史，極具辨識度的黑色「Nike Air」出現在腳後跟下方、「SHOELACES」則印在鞋帶上，鞋側也書寫了Off-White 文字標語，以增添整體收藏價值，且保留內外圓形設計與紅色「23」字樣點綴，讓不少鞋迷為之瘋狂。目前開賣日期未公佈，據傳將在年底登場，售價約225美元（約台幣6,600元）。

▲▼reebok 。（圖／品牌提供）

▲▼reebok 。（圖／品牌提供）

▲Reebok和adidas再次合作打造Question Mid”OG MEETS OG” ，8月7日開賣 NT$4,850。（圖／品牌提供）

運動品牌積極展開聯名已成趨勢，Reebok和adidas再次合作打造Question Mid”OG MEETS OG” ，雙方將聯乘點子置入籃球鞋Question Mid系列上，此鞋款是1996年Reebok為傳奇球星Allen Iverson設計的專屬鞋款，Harden Vol.1 首發的 "Pioneer" 紅白黑配色，是最具識別度的OG配色。此次也採用了經典配色，以優質的黑色皮革鞋面，與白色的鞋頭形成鮮明對比，鞋身的內襯和鞋帶則帶有紅色的點綴，其他細節上包括以Harden的 "H" Logo代替了腳跟上Iverson傳統的 “3” Logo；鞋盒上印有Allen Iverson及James Harden的識別標誌，象徵了兩大品牌英雄人物的交會與互相致敬，預計於8月7日開賣。

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關鍵字：

Air Jordan IV , Off-White, AJ4, 女子專屬鞋款, 聯名, AJ5
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