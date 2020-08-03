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想改善油痘粉刺問題，先避免3大NG行為！用厚重妝容遮瑕要小心

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▲▼想改善油痘粉刺先避免3個NG行為。（圖／翻攝OG,pexels,pixaby）

▲皮膚科醫師指出油痘肌常見的3大NG行為，小心讓痘痘粉刺更嚴重。(圖／翻攝pixabay)

記者張毓容／台北報導

根據肌膚問題統計調查，油痘粉刺是全球累計第一名的肌膚問題，每年Google平均有600萬筆上網求助或查詢相關保養、抗痘需求紀錄，也是台灣皮膚科門診第二高的皮膚病症類型。

但台北長庚醫院皮膚科主治醫師 楊慶升指出，不少有痘痘問題的人都不是第一時間求助專業皮膚科醫師，而是自己亂買成藥、藥膏用或聽信網路偏方，胡亂使用成分複雜的草本或高濃度酸類產品，導致痘痘粉刺問題更加嚴重，甚至產生凹凸不平的痘疤、色素沈澱等問題。楊醫師表示，想有效改善油痘粉刺就要先改掉以下3種NG行為，再搭配正確護理，讓肌膚遠離油痘粉刺危機。

NG 1：亂擦痘痘藥或高濃度酸類

有些人一長痘痘就會使用高濃度酸類、草本精華來對抗痘痘，或自行在網路搜尋痘痘相關成藥或用在國外藥妝店購買的藥品塗抹，但未諮詢專業皮膚科醫師自己任意使用，不但無法解決油脂分泌旺盛及粉刺痘痘問題，更容易造成肌膚刺激，引發肌膚損傷或產生抗藥性等問題。

▲▼想改善油痘粉刺先避免3個NG行為。（圖／翻攝OG,pexels,pixaby）

▲亂擠痘痘容易傷害肌膚，導致色素沈澱或痘疤產生。(圖／翻攝pexels)

NG 2：自行亂擠壓痘痘

很多人都會用手觸摸或擠壓痘痘粉刺，但擠壓會造成微血管破裂或加劇細菌感染引發嚴重的發炎反應，進而產生色素沈澱造成痘斑，甚至是肌膚受損形成凹凸不平的痘疤及毛孔。

▲▼想改善油痘粉刺先避免3個NG行為。（圖／翻攝OG,pexels,pixaby）

▲化妝太厚重容易刺激痘痘，讓發炎更嚴重。(圖／翻攝IG@innisfree.instalog)

NG 3：使用厚重化妝品遮蓋

為掩飾粉刺痘痘問題，不少人會在痘痘發炎時使用底妝或厚重遮瑕膏來遮蓋，但因許多底妝產品並非是專為油痘肌設計，可能質地過度濃稠或成分具有刺激性，容易造成更嚴重發炎，拉長痘痘病程，使抗痘保養與治療效果降低，同時可能產生痘疤或痘斑。

楊醫師也提醒，油痘粉刺正確護理的4個重要關鍵包含了平衡皮表微生物群落，可使用有平衡皮膚表面菌種成分的抗痘保養品，配合加強角質正常代謝＋抗發炎，並調節油脂分泌，讓肌膚表面菌種平衡穩定，就能幫助有效改善粉刺痘痘，並減少發炎後色素沈澱或產生坑洞痘疤。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗痘, 痘痘, 痤瘡, 粉刺, 油痘肌, 皮膚科醫師, 醫生, NG行為
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