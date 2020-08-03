KINAZ換「查理布朗」當主角　每款都太犯規！網紅洗版包款是這間

記者王則絲／台北報導

還記得在今年度不斷推出一波波PEANUTS™聯名系列的包包品牌KINAZ嗎？看來這波聯名企劃尚未結束，KINAZ更曝光將於8月4日帶來以「查理布朗」為主角的「心動系列」多種包款，軟萌的可愛的模樣令人好想收藏。另外，近期還有另一包包品牌ROBINMAY特別受到網紅們喜愛，時髦新潮的包款選擇值得小資女孩們關注。

▲愛心形狀毛球零錢包。（圖／品牌提供，以下同）



KINAZ X PEANUTS™這次的聯名系列不見史努比本人的蹤影，反而是找來「查理布朗」當家，擔任「心動系列」包款的主角，光是看到查理布朗圓圓的臉頰就令人感到療癒，在包款上也能發現查理布朗衣服上招牌的鋸齒塗鴉元素，有托腮、擁抱、閉眼等各種姿勢的可愛圖案印製於質感皮革上，每一款都讓人好心動！

▲手提萬用包。

本次「心動系列」一口氣推出多種包型款式，包括零錢包、票卡夾⋯⋯小配件，也有女孩們外出實用的波士頓包款、斜背包和皮夾，以米色、奶油色、深棕色為主，就像查理布朗一樣看起來溫柔又溫暖，此系列中每個包款還附有鏈帶小毛球的綴飾，在簡單優雅之中多增添一絲俏皮。

▲手提斜背波士頓包。



▲雙層扁型斜背包。



▲掛脖證件票卡夾。



KINAZ以多樣的包型款式加上實惠的價格深受小資女孩們的歡迎，而另一台灣包包品牌ROBINMAY也相當吸引年輕族群，日前於台北西門町開設了品牌文青支線的專屬門市，並同步推出全新的「羅馬系列」。

▲網紅們人手一咖ROBINMAY「羅馬幻境」斜背包。（圖／品牌提供，以下同）



最新的「羅馬系列」包款以石頭紋路、清新色系設計為主，主打「羅馬幻境」與「羅馬童話」兩款包包，「羅馬幻境」以硬挺的經典復古方包呈現，大容量、多夾層等實用的性能最適合日常使用；「羅馬童話」則是一款半月型的包款，時髦、小巧，還能隨時變換手拿或是肩背，兩款都附有同色小圓零錢包搭配，CP值又更高了。

▲ROBINMAY「羅馬幻境」，NT＄1,590。



▲ROBINMAY「羅馬童話」，NT＄1,390。



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