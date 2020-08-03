《三十而已》先獨立後愛人，女生30歲後要懂得的愛情潛規則

▲30歲女生以下重點請筆記，少走冤枉路。（圖／翻攝自《三十而已》官方微博，以下同）

編輯 / Lily

陸劇《三十而已》熱播，劇情描述三位屆滿30歲的女主角，她們三人性格截然不同，每個女生都能在她們身上看到自己影子，更能在她們男人身上，回想到自己的往事。最讓人揪心的點，就是劇中的真實，讓人悟出更多道理。

先獨立後愛人

許多女生都像劇中的鍾曉芹，在父母呵護下長大，生活在舒適圈中隨遇而安，到了適婚年齡，努力找個人把自己嫁了，結了婚後才發現日子並非自己所想，兩人愛情也在一些日常瑣碎消磨殆盡。女孩們不管是未婚，又或是剛離開一段感情，先別急著想找一個人陪.，先把自己的日子過明白，才知道自己需要怎樣的另一個人。

別把另一半寵成兒子

人家常說要遠離媽寶男，但若是寵壞男人就會讓他變成妻寶男，生活、家庭、工作都打理的井井有條，男人若懂得感謝，這會是個好結局，但事實是當你做久了，另一半把一切當作理所當然，像是劇中顧佳和許幻山的組合，到頭來男人覺得在老婆這找不到崇拜，反而投向小三懷抱找溫暖。

別相信「開放式情侶關係」

劇中遇到渣男的王漫妮，對方的談吐、氣質，甚至是經濟條件，幾乎滿足了她對男朋友的期待，好不容易確認情侶關係，男方卻直言他是不婚主義者，讓人毫無安全感，直到正宮女友找上門，才知道自己淪為小三。

其實在愛情世界裡，男人願意公開戀情，是對愛意最直接的表達，是否有把你介紹給家人或是親近友人，更是確認關係的指標，這意味不只是愛，更是一份更對兩人關係的承諾與約束。

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