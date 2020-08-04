愛情裡千萬別說出口的3句話！　取笑對方興趣、把分手掛嘴邊

▲愛情裡絕對不能出現的3句話 。（圖／翻攝自微博，以下同）



編輯 ／Ann

情侶要能夠長長久久相處，絕非易事，有些話說出口是拉近彼此距離，但有些話卻會讓關係大打折扣，無奈每個人在感情中都是慢慢成長，經歷這次的學習，才會讓自己在下一段戀情中更為順遂，現在就揭曉「愛情中絕對不能出現」的3句話，說出口前一定要三思！

# 生氣就提分手

生氣就希望用分手來表達自己的怒火，是不少情侶的常態，但冷靜下來思考，若這次他沒有挽留你，你也下不了台，那麼說散就散也不是不可能，所以「故意提分手」這件事對於雙方感情沒有任何幫助，千萬別幼稚以為能讓對方更加在乎你，只有扣分沒有加分。

# 逞強說難聽話

明明平時多麼在意對方，可是生氣的當下就偏偏找難聽話來說，真的是吃力不討好的行徑，特別是兩人都屬於嘴硬派的時候，這樣的關係很難得到緩和，切記氣話只要說出口就回不來，只有多加溝通、互相理解，才是真正解決問題的辦法。

# 取笑對方的興趣

兩人在一起，該尊重的事情就不能侵犯，例如興趣、愛好這樣的生活寄託，很可能是影響一個人決定是否繼續交往的重要因素，若是雙方毫無共同興趣，還總是取笑對方喜歡的事情，這樣的感情絕對無法長久，因為他們能戒掉愛好，也能戒掉你。