fb ig video ETtoday search mobile

Cartier腕錶關鍵亮點！跳脫界限 悠然行於方圓之間 有種年輕開創態度就叫Pasha！

>

▲Cartier 卡地亞 Pasha。（圖／品牌提供、翻攝Cartier官方微博）

▲雷米馬利克（左起）、薇洛史密斯、特洛伊希文、麥茜威廉斯、王嘉爾都戴上Pasha de Cartier腕錶，呈現自信風采。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心 / 綜合報導

腕錶能看出一個人的個性，錶徑大小、皮帶或鋼帶等，都透露訊息。想投資一只錶，經典款絕對是不二之選，而經典之中有新意，不但能代表品味，也顯現有創意的自我，2020年全新推出的Cartier（卡地亞）Pasha de Cartier腕錶便是如此，方圓看似衝突，恰如新世代與環境的碰撞，有稜有角常被說不夠圓融，但前瞻的開拓何嘗不是來自獨樹一幟的角度，方圓之間跳脫了邊界，更能體現積極凝聚力，就像Pasha腕錶自1980年代誕生以來，便以突破傳統的鮮明設計以及其攝人力量，詮釋對成功的獨特見解。同樣地年輕與開創，藝文界五位新生代新星勇於傾聽自我、打破常規的成功之道，恰巧呼應Pasha精神!包括男星王嘉爾、星二代薇洛史密斯（Willow Smith）等人，都搶先佩戴，展現獨到魅力。

▲Cartier Pasha。（圖／品牌提供）

▲Cartier Pasha。（圖／品牌提供）

▲歌手特洛伊希文戴著Pasha de Cartier腕錶，散發魅力。

卡地亞Pasha名聲響亮，不管能不能立刻記起它的名字，見到一定會瞬間反應「啊，是這只錶」，畢竟Pasha自1985年推出後，掀起不少波熱潮，娛樂、體育、時尚等各方領袖都愛戴，設計元素鮮明，圓形錶盤、4個大阿拉伯數字時標，方中帶圓看似衝突卻又融合得恰到好處，充滿個性而且男女皆宜、搭配性高，因此大受歡迎。

▲Cartier Pasha。（圖／品牌提供）

▲Pasha de Cartier腕錶在方圓間展現魅力。

▲Cartier 卡地亞 Pasha。（圖／品牌提供、翻攝Cartier官方微博）

▲Pasha de Cartier腕錶，41mm，搭配精鋼錶帶。

▲Cartier 卡地亞 Pasha。（圖／品牌提供、翻攝Cartier官方微博）


▲Pasha de Cartier腕錶，41mm，搭配灰色鱷魚皮錶帶。

全新Pasha de Cartier 腕錶系列保留了上述特色，加入新鮮年輕能量，無論灰色鱷魚皮錶帶或精鋼錶鍊，均配置「QuickSwitch」互換式系統，可以快速更換錶帶，還有「SmartLink」可調校式系統，能自行調整錶節也就是鍊帶長短，錶冠鑲嵌藍色尖晶石，並有透明錶背，能欣賞機芯工藝，一戴上Pasha de Cartier系列腕錶，彷彿就能自體發光。

▲Cartier Pasha。（圖／品牌提供）

▲Cartier Pasha。（圖／品牌提供）

▲王嘉爾佩戴Pasha de Cartier腕錶，帥氣滿分。

Pasha de Cartier有35mm與41mm兩種錶徑款式，無論男女都適合，男星王嘉爾穿著長大衣戴上Parsha腕錶，在形象影片中說出：「Make your own history.」（創造屬於你自己的歷史），讓人一秒被圈粉，深深感受到腕錶所帶出的自信、自在力量。

▲Cartier 卡地亞 Pasha。（圖／品牌提供、翻攝Cartier官方微博）

▲19歲的薇洛史密斯令人感受到滿滿的青春能量。（圖／翻攝卡地亞微博）

▲Cartier Pasha。（圖／品牌提供）

▲Cartier Pasha。（圖／品牌提供）

▲女星麥茜威廉斯展現Pasha de Cartier的自信風情。

薇洛史密斯（Willow Smith）是男星威爾史密斯（Will Smith）的女兒，年紀輕輕才19歲，已經在時尚圈相當活躍，為Pasha de Cartier拍攝形象照，將腕錶待在袖子上，一絲絲不羈的神情，不自覺會多看她幾眼，還有英國女星麥茜威廉斯（Maisie Williams）、被稱為「美麗少年」的澳洲歌手特洛伊希文（Troye Sivan）、奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek），5名Cartier的全球大使，都戴上Pasha de Cartier展現完美風采。一只手錶，確實能帶來滿滿能量，與出眾品味。

▲Cartier Pasha。（圖／品牌提供）

▲男星雷米馬利克秀出腕錶很有態度。

▲Cartier Pasha。（圖／品牌提供）

▲Pasha de Cartier系列有眾多選擇。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, Pasha, 王嘉爾, 薇洛史密斯, Willow Smith, 麥茜威廉斯, Maisie Williams, 特洛伊希文, Troye Sivan, 雷米馬利克, Rami Malek
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

「回嘴」是一種藝術！面對主管、奧客　學會8招讓自己完美退場

「回嘴」是一種藝術！面對主管、奧客　學會8招讓自己完美退場

感情路總是不順？有這4個特質也許你本身就「適合單身」

感情路總是不順？有這4個特質也許你本身就「適合單身」

比吐司更吸睛！「貓咪迷你起司塔」新登場　塗滿果醬顏值升級　

比吐司更吸睛！「貓咪迷你起司塔」新登場　塗滿果醬顏值升級　

愛吃泡芙一定要筆記！珍奶口味、10元佛心價　全台排隊名店必訪 「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻 小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋 奧斯塔羅12星座一周運勢0921-0927　雙子受上司肯定、射手守不住財 囤50塊是基本盤！30元「印度神皂」網路爆紅　洗後痘痘立刻退散 表面高冷其實很好相處的3大星座！Top 1超有同理心就像另一個自己 星・變美／凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面