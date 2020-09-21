Cartier腕錶關鍵亮點！跳脫界限 悠然行於方圓之間 有種年輕開創態度就叫Pasha！

▲雷米馬利克（左起）、薇洛史密斯、特洛伊希文、麥茜威廉斯、王嘉爾都戴上Pasha de Cartier腕錶，呈現自信風采。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心 / 綜合報導

腕錶能看出一個人的個性，錶徑大小、皮帶或鋼帶等，都透露訊息。想投資一只錶，經典款絕對是不二之選，而經典之中有新意，不但能代表品味，也顯現有創意的自我，2020年全新推出的Cartier（卡地亞）Pasha de Cartier腕錶便是如此，方圓看似衝突，恰如新世代與環境的碰撞，有稜有角常被說不夠圓融，但前瞻的開拓何嘗不是來自獨樹一幟的角度，方圓之間跳脫了邊界，更能體現積極凝聚力，就像Pasha腕錶自1980年代誕生以來，便以突破傳統的鮮明設計以及其攝人力量，詮釋對成功的獨特見解。同樣地年輕與開創，藝文界五位新生代新星勇於傾聽自我、打破常規的成功之道，恰巧呼應Pasha精神!包括男星王嘉爾、星二代薇洛史密斯（Willow Smith）等人，都搶先佩戴，展現獨到魅力。

▲歌手特洛伊希文戴著Pasha de Cartier腕錶，散發魅力。

卡地亞Pasha名聲響亮，不管能不能立刻記起它的名字，見到一定會瞬間反應「啊，是這只錶」，畢竟Pasha自1985年推出後，掀起不少波熱潮，娛樂、體育、時尚等各方領袖都愛戴，設計元素鮮明，圓形錶盤、4個大阿拉伯數字時標，方中帶圓看似衝突卻又融合得恰到好處，充滿個性而且男女皆宜、搭配性高，因此大受歡迎。

▲Pasha de Cartier腕錶在方圓間展現魅力。

▲Pasha de Cartier腕錶，41mm，搭配精鋼錶帶。



▲Pasha de Cartier腕錶，41mm，搭配灰色鱷魚皮錶帶。

全新Pasha de Cartier 腕錶系列保留了上述特色，加入新鮮年輕能量，無論灰色鱷魚皮錶帶或精鋼錶鍊，均配置「QuickSwitch」互換式系統，可以快速更換錶帶，還有「SmartLink」可調校式系統，能自行調整錶節也就是鍊帶長短，錶冠鑲嵌藍色尖晶石，並有透明錶背，能欣賞機芯工藝，一戴上Pasha de Cartier系列腕錶，彷彿就能自體發光。

▲王嘉爾佩戴Pasha de Cartier腕錶，帥氣滿分。

Pasha de Cartier有35mm與41mm兩種錶徑款式，無論男女都適合，男星王嘉爾穿著長大衣戴上Parsha腕錶，在形象影片中說出：「Make your own history.」（創造屬於你自己的歷史），讓人一秒被圈粉，深深感受到腕錶所帶出的自信、自在力量。

▲19歲的薇洛史密斯令人感受到滿滿的青春能量。（圖／翻攝卡地亞微博）

▲女星麥茜威廉斯展現Pasha de Cartier的自信風情。

薇洛史密斯（Willow Smith）是男星威爾史密斯（Will Smith）的女兒，年紀輕輕才19歲，已經在時尚圈相當活躍，為Pasha de Cartier拍攝形象照，將腕錶待在袖子上，一絲絲不羈的神情，不自覺會多看她幾眼，還有英國女星麥茜威廉斯（Maisie Williams）、被稱為「美麗少年」的澳洲歌手特洛伊希文（Troye Sivan）、奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek），5名Cartier的全球大使，都戴上Pasha de Cartier展現完美風采。一只手錶，確實能帶來滿滿能量，與出眾品味。

▲男星雷米馬利克秀出腕錶很有態度。

▲Pasha de Cartier系列有眾多選擇。